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Студенты и преподаватели МГЛУ солидарны со всем академическим сообществом Беларуси

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  • 6.11.2020, 20:01
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Студенты и преподаватели МГЛУ солидарны со всем академическим сообществом Беларуси

Они записали сильное видеообращение.

Студенты и преподаватели Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) выразили солидарность со всем академическим сообществом Беларуси, передает телеграм-канал «Баста».

Они требуют восстановить всех отчисленных учащихся и уволенных преподавателей, убрать милицию из зданий университетов, прекратить давление на людей за гражданскую позицию.

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