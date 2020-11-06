Студенты и преподаватели МГЛУ солидарны со всем академическим сообществом Беларуси

Студенты и преподаватели МГЛУ солидарны со всем академическим сообществом Беларуси1
- 6.11.2020, 20:01
- 1,900
Они записали сильное видеообращение.
Студенты и преподаватели Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) выразили солидарность со всем академическим сообществом Беларуси, передает телеграм-канал «Баста».
Они требуют восстановить всех отчисленных учащихся и уволенных преподавателей, убрать милицию из зданий университетов, прекратить давление на людей за гражданскую позицию.