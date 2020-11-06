Ученые назвали продукты для здоровья артерий
- 6.11.2020, 20:17
- 4,857
Один из продуктов — чеснок.
Медики назвали продукты, которые необходимо ввести в рацион для укрепления артерий. По словам специалистов, они помогут защитить организм человека от инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца, пишет orthodox.od.ua.
Чтобы укрепить артерии, необходимо каждый день съедать хотя бы зубчик чеснока. Помимо этого защитит стенки сосудов регулярное употребление граната, богатого на витамин С и полифенолы. Также медики рекомендуют ввести в рацион жирные сорта рыбы, особенно лосось.
В них содержится большое количество полиненасыщенных кислот омега-3, которые благотворно влияют на состояние артерий. Попало в список полезных продуктов и оливковое масло, способное регулировать процессы образования в крови бляшек.
Помимо этого медики назвали простое, но эффективное средство, которое очищает сосуды. Как оказалось, очень полезно выпивать стакан молока с добавлением куркумы. Эта специя содержит витамин В6, который благотворно влияет на состояние артерий.