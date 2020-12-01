Вышедший на свободу Тарас Аватаров: Меня похитили на территории Украины 7 1.12.2020, 13:25

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Тарас Аватаров

Белорус считает, что его арест был спецоперацией.

Вышел на свободу из колонии Тарас Аватаров – гражданин Беларуси, осужденный в апреле 2016 года к 5 годам лишения свободы за незаконный оборот и перемещение через границу взрывчатых веществ. Сам Аватаров уверен, что реальной причиной его ареста стало участие в боевых действиях на территории Украины в составе добровольческого батальона украинской организации «Правый сектор», сообщает «Радыё Свабода».

По версии следствия, Тараса Аватарова задержали в ночь на 26 ноября 2015 года на железнодорожном вокзале в Минске. Во время задержания у него якобы нашли справку об участии в АТО, выданную «Правым сектором», а также патроны и заряд от гранатомета.

Сам Аватаров на суде признал обвинения в незаконном обращении боеприпасов, однако отклонил обвинение в их контрабанде, сказав, что гранату ему подбросили уже в Беларуси.

– Когда вы вышли на свободу? Вы отсидели свой срок «от звонка до звонка»?

– Я вышел на свободу 26 ноября около 9 часов утра. Отсидел 5 лет и 12 минут, если считать от времени моего фактического задержания.

– Как вы отбывали наказание? Были сообщения о том, что вам угрожали убийством и изнасилованием.

– Нет, изнасилованием – такого не могло быть, просто в силу моего образа жизни. А убийством угрожали с самого начала, начальник колонии несколько раз пытался меня подставить, чтобы, если бы не убили заключенные, то довести до самоубийства, скажем так. К счастью, я имел от других людей опыт отбывания наказания в колонии, имел поддержку от своих сторонников, в том числе в администрации исправительного учреждения. Грубо говоря, меня заранее проинформировали о действиях, предпринятых в отношении меня администрацией.

– Чем вы занимались в Беларуси до того, как поехать в Украину?

– На территории Беларуси я ничем не занимался, так как длительный срок уже проживал на территории Российской Федерации и Украины.

– У вас только белорусское гражданство? Ваша мать рассказывала журналистам, что вы хотели получить украинское, но не успели.

– Да, к сожалению, не успел. У меня уже все было подано, и на вид на жительство, но не посчастливилось. Я поддался на сообщение одного моего знакомого, высунулся в Киев, где меня и прихватили. Теперь насчет получения украинского гражданства очень весело. Несмотря на то, что и прошлый, и нынешний президент Украины на словах делали все для того, чтобы дать гражданство белорусам, которые воевали за территориальную целостность Украины, на практике ничего не делается.

Насколько мне известно, ни один доброволец украинского гражданства так и не получил. Многие из тех, кого я знаю, уже успели получить польское гражданство, гражданство других стран, лишь бы иметь хоть какие-то документы, подтверждающие личность. Потому что, если они воспользуются белорусскими документами, белорусские спецслужбы могут в любой момент их привлечь к уголовной ответственности за «идеологическое наемничество»( наемничество без материального вознаграждения, статья 133 УК Беларуси. – ред.)

– Вас задержали в Минске или в Киеве?

– Это была неофициальная операция. Даже если мы сможем привлечь к ответственности тех людей, которые задержали меня на территории Украины, мы не сможем их привлечь, привязав их к органам Республики Беларусь. Это ключевой момент для того, чтобы подобных задержаний граждан Республики Беларусь на территории иностранных государств не происходило дальше. Если у тебя белорусское гражданство, ты можешь быть похищен в любой стране и вывезен в Беларусь. Там на тебя могут навесить любые обвинения без всяких доказательств.

– То есть вас все-таки вывезли с территории Украины?

– Есть такое.

– Как это было?

– Меня непосредственно взяли в Киеве, неподалеку от автовокзала. Был человек, который знал, где и когда я явлюсь. Этот человек сообщил кому надо, и меня задержали. Меня обкололи чем-то и повезли на машине через официальную границу. Поскольку я был обколот, я никаких действий, вроде бегства, сделать не мог. Передали меня через Гомельский ОМОН. Некоторое время меня допрашивали в здании на три буквы, не будем говорить, в какой организации. Провели допросы, поняли, что привязать мне наемничество или какие-то действия, связанные с войной в Украине не смогут, и начали меня судить за обращение взрывного устройства и оружия через границу.

– Сами белорусы, которые воевали за «ДНР» и «ЛНР», признавались в интервью, что не боятся преследования по возвращению на родину. Считаете ли вы, что власти Беларуси одинаково относятся к «возвращенцам», которые воевали на стороне пророссийских сепаратистов, и к тем, кто поехал на Донбасс поддержать Украину?

– Не буду называть фамилию, но скажу такой факт: оперативный сотрудник ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси. – ред), который вел мое дело, сам участвовал в боевых действиях на территории «Луганской Народной Республики». Большинство белорусов, воевавших на стороне «ДНР» и «ЛНР», служили во внутренних войсках или ОМОНе или были сотрудниками других силовых структур и были туда прикомандированы чуть ли не официально. По тем спискам, которые я видел, при переходе на службу в «ДНР» или «ЛНР» у них даже сохранялось звание, которое у них было в Беларуси. Это можно сделать только официальными запросами. Те бойцы, которые воевали на стороне Украины, во многом были вынуждены воевать в добровольческих батальонах, а не в Национальной гвардии, потому что не могли подтвердить свой военный билет и специальность. В Беларуси просто не отвечали на их запросы. А тем, кто воевал на стороне «ДНР» и «ЛНР», чуть ли не выслуга лет потом хранилась.

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