Ученые вычислили настоящий размер радуги 1 10.12.2020, 13:02

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Оптический эффект можно точно измерить.

Дети уверены, что к радуге можно приблизиться, чтобы, например, потрогать ее. Но на самом деле радуга не является осязаемым объектом — говорит взрослеющим детям скучная наука. Радугу нельзя потрогать, зато ее можно измерить, пишет lenta.ua.

Радуга — оптический эффект, который возникает, когда свет преломляется капельками воды. Последние могут быть образованы дождем, туманом или брызгами водопада. Свет, который лежим в основе радуги, может быть как солнечным, так и, допустим, лунным (тоже солнечным, но отраженным от Луны).

Проникая в каплю, луч света преломляется и отражается от "задней" стенки капли, возвращаясь под определенным углом. Иллюзия радуги рождается благодаря каплям, которые расположены на пересечении лучей света и линии взора наблюдателя. Благодаря этому у любой радуги одинаковый угловой размер — сорок два градуса, сообщает Популярная Механика.

Линейный размер радуги зависит от дистанции от наблюдателя до капель воды. Например, если образующие радугу капли находятся в пяти метрах от вас, то радиус радуги составит четыре с половиной метра (5 метров умножить на тангенс 42°). Центр радуги расположен в так называемой антисолнечной точке, которая лежит на прямой между наблюдателем и светилом. Антисолнечная точка расположена под землей, если наблюдать радугу с поверхности.

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