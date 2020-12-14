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Названы пять здоровых продуктов для улучшения работы щитовидки

  • 14.12.2020, 11:00
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Названы пять здоровых продуктов для улучшения работы щитовидки

Один из продуктов — фасоль.

Гипотиреоз или слабая активность щитовидки - состояние, при котором эта железа не производит достаточного количества гормонов. И вот продукты, которые могут помочь улучшить ее функцию, пишет healthinfo.ua.

Морепродукты. Тунец, водоросли, креветки, сардины и другие морепродукты являются богатыми источниками йода. Этот минерал нужен щитовидной железе для выработки гормонов, поэтому следует добавлять в рацион богатые йодом продукты. Однако есть его следует в умеренных количествах, чтобы избежать осложнений. Морепродукты и особенно рыба обладают многочисленными преимуществами и могут стать отличным дополнением к рациону.

Крестоцветные. Брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста - овощи семейства крестоцветных, которые следует включать в питание для улучшения функций щитовидной железы. В отличие от распространенного мнения, люди с пониженной активностью щитовидной железы или гипотиреозом могут есть крестоцветные, но без фанатизма. Они также снижают воспаления и предотвращают хронические заболевания.

Витамин D. Жирорастворимый витамин жизненно важен для организма. Исследования показали, что высокий уровень витамина D может помочь улучшить функцию щитовидной железы, даже у людей с аутоиммунным тиреоидитом. Этот витамин полезен для костей, зубов и мышц. Соевое молоко, апельсиновый сок, хлопья, овсянка - вот несколько источников витамина D.

Фасоль и бобовые. Они, вероятно, являются одними из самых недооцененных продуктов. Фасоль и бобы - богатые источники клетчатки, белка, витаминов группы В и многих других питательных веществ. А еще - хороший поставщик энергии, что хорошо, когда гипотиреоз вызывает у вас чувство усталости. Также эти продукты помогают снизить уровень сахара в крови и сохранить здоровье кишечника.

Овощи и фрукты. Один из самых ранних симптомов гипотиреоза - увеличение веса. Употребление низкокалорийной пищи с клетчаткой поможет контролировать вес. Попробуйте добавить в рацион свежие фрукты и овощи, такие как черника, вишня, зеленый перец и сладкий картофель.

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