Латушко предупредил кредиторов Лукашенко: Долги никто отдавать не будет 22 15.12.2020, 18:22

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Павел Латушко

Фото: onliner.by

Против режима может быть применено отключение от SWIFT.

Команда Светланы Тихановской в ходе онлайн-конференции 15 декабря представила семь направлений экономического давления на действующее руководство Беларуси, пишет belaruspartisan.by.

В штабе призывают провести расследование коррупционных схем при поставках товаров из Беларуси компаниями, приближенными к властям;

- остановить международное сотрудничество и финансирование для белорусских госбанков,

- заморозить международное сотрудничество с госсектором (по линии ЕБРР, МВФ, ЕИБ, Всемирного банка);

- закрыть международные финансовые рынки для эмиссии новых гособлигаций, остановить приток инвестиций и ограничить экспорт ключевых госпредприятий, таких, например, как «Беларуськалий».

В числе предлагаемых мер также ограничение жителями Беларуси покупок товаров и услуг компаний, поддерживающих действующую власть.

Глава Национального антикризисного управления, экс-министр культуры Павел Латушко заявил, что все договоренности с кредиторами, подписанные нынешней властью после 5 ноября 2020 года, будут пересмотрены демократическим руководством Беларуси.

Новое правительство не будет считать себя обязанным платить по долгам Лукашенко.

Если предложенные механизмы не сработают, говорится в сообщении, может быть применена наиболее радикальная мера — отключение белорусских госбанков от системы SWIFT.

Отметим, на платформе «Голос» в голосовании по данному поводу приняли участие 406 000 человек, 64,1% высказались за отключение SWIFT.

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