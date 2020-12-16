Премию Сахарова за 2020 год вручили представителям демократической оппозиции Беларуси 3 16.12.2020, 16:01

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Европейские лидеры выразили поддержку белорусскому народу.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова в этом году вручена представителям белорусской оппозиции. Это произошло 16 декабря в Брюсселе на сессии Европарламента.

Спикер Европейского парламента Давид Сассоли, открывая церемонию, еще раз отметил смелость всех тех, кто протестует против авторитаризма в Беларуси. Он заявил: «Ваша борьба также и наша борьба». На церемонии также присутствовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Премии были удостоены десять человек: Светлана Тихановская, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Вероника Цепкало, Сергей Тихановский, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, глава лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский, основатель популярного телеграм-канала NEXTA Степан Путило, политик Николай Статкевич.

Находящихся под стражей лауреатов представляли их родственники: Николая Статкевича — жена Марина Адамович, Марию Колесникову — сестра Татьяна Хомич. Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич участвовала в церемонии дистанционно.

Премия «За свободу мысли», названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод.

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