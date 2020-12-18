Британия ввела санкции против белорусских чиновников и компаний

Британия ввела санкции против белорусских чиновников и компаний3
- 18.12.2020, 21:43
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Опубликован список.
Отдел исполнения финансовых санкций Министерства финансов Великобритании расширил список лиц и компаний, попавших под санкции. Список приведен в соответствие со списком ЕС. В него добавлены 29 физлиц и семь компаний, которые попали в третий пакет санкций ЕС.
Список компаний, попавших в санкционный список
ОАО «140 ремонтный завод» — государственное предприятие военно-промышленного комплекса, которое специализируется на ремонте и модернизации бронетанковой техники.
ОАО «Агат — электромеханический завод» — специализируется на производстве специальной техники для нужд Минобороны. Ответственные за создание заградительного комплекса «Рубеж».
ГУ «Главное хозяйственное управление» при управлении делами Лукашенко — самый крупный оператор на рынке нежилой недвижимости в Беларуси.
Dana Holdings — один из главных финансовых помощников режима. Холдинг держит тесные отношения с Лукашенко.
ООО «Синезис» — ответственные за деанон мирных протестующих и передачу этих данных режиму.
Управление делами Лукашенко — под главенством Виктора Шеймана проводили операцию по фальсификациям в пользу Лукашенко.
ОАО «МЗКТ» — производитель тяжелой колесной техники. Увольняли сотрудников за политические взгляды.
ЗАО «Белтехэкспорт» — частное предприятие-кошелек Лукашенко, которое занимается экспортом оружия и военной техники в Южную Америку, Азию и т.д. Тесно связаны с Минобороны.
Пособники режима, попавшие под европейские санкции:
Анатолий Сивак — заместитель премьер-министра,
Иван Эйсмонт — глава БТ,
Владимир Караник — бывший министр здравоохранения, ныне — председатель Гродненского облисполкома,
Наталья Кочанова — председатель Совета Республики,
Андрей Швед — генеральный прокурор,
Игорь Луцкий — министр информации,
Виталий Стасюкевич — заместитель начальника милиции общественной безопасности г. Гродно,
Сергей Калинник — начальник Советского РУВД г. Минска,
Виктория Шабуня — судья Центрального районного суда г. Минска,
Александр Петраш — судья Центрального районного суда г. Минска,
Вадим Пригара — начальник Молодечненского РОВД,
Артем Дунько — старший инспектор ДФР КГК,
Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками,
Павел Легкий — заместитель министра информации,
Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома,
Андрей Лагунович — судья Советского районного суда г. Гомеля,
Николай Воробей — ручной бизнесмен Лукашенко,
Александр Шакутин — ручной бизнесмен Лукашенко,
Елена Некрасова — судья, выносит «политические» приговоры с 2007 года,
Юлия Густыр — судья, выносит «политические» приговоры,
Марина Федорова — судья, выносит «политические» приговоры,
Наталья Дедкова — судья, выносит «политические» приговоры,
Елена Живица — судья, выносит «политические» приговоры,
Елена Литвина — судья, выносит «политические» приговоры,
Геннадий Богдан — заместитель управляющего делами Лукашенко,
Олег Каразей — начальник управления профилактики МВД,
Дмитрий Курьян — начальник управления охраны правопорядка МВД,
Александр Турчин — губернатор Минской области,
Виктор Станиславчик — заместитель начальника Советского РУВД г. Минска.
Предусмотренные санкциями ограничения включают запрет на въезд в Евросоюз, заморозку счетов как физических, так и юридических лиц, а также запрет резидентам ЕС прямо или опосредованно предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список. Решение вступит в силу после его опубликования в официальном журнале Европейского союза.