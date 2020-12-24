закрыть
24 декабря 2020, четверг, 20:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы придумали новые шахматы

  • 24.12.2020, 16:48
  • 3,250
Белорусы придумали новые шахматы
Фото: pchess.by

Цель игры — не разгромить соперника, а взять всю власть.

Наши соотечественники из IT-компании PRAS придумали новую игру — «Белорусские шахматы». Они созданы на базе классических. Цель игры — не разгромить соперника, а взять всю власть, пишет tut.by.

По словам Николая Томашевича, который разработал правила игры, ее идея появилась еще в 1990-е годы.

— Ідэя належыць прафесару Гродзенскага медыцынскага ўніверсітэта Аляксандру Астроўскаму. Напрыканцы 1990-х гадоў ён прыдумаў шахматы на базе класічных, а таксама ўвёў паняцце трон — сімвал вышэйшай улады. У 2010-м годзе я дапрацаваў правілы гэтай гульні: дадаў палітычныя і культурныя адметнасці з гісторыі Беларусі і ўсёй Усходняй Еўропы, а таксама разам з Астроўскім адрадзіў старажытныя назвы фігур. Аляксей Кульбіцкі адказваў за візуал.

Как объясняет Николай, основная особенность игры — совсем другая цель, чем в классических шахматах. По правилам игроку необходимо занять одной из двух фигур центральную клетку поля — трон и продержаться на ней ход, пока Князю не провозгласили Рокош. Это можно сделать без крови — то есть не сбивая соперников.

Рокош — это военная оппозиция шляхты. Если перевести на современный язык, его можно даже назвать своеобразной формой импичмента. В Речи Посполитой (федеративном государстве, частью которого являлось Великое Княжество Литовское) шляхта имела право отказаться от подчинения королю. И такие примеры были в белорусской истории (например, «Сандомирский рокош» 1606−1609 годов).

По правилам игры занять Трон может Князь (в классических шахматах король) или Княжич (новая фигура, ее аналогов в классических шахматах нет). Помогают ему такие фигуры как Гетман (в классической версии Ферзь), Пушка (Слон), Ратник (Конь) и другие.

Откуда такие название? Так в Беларуси назывались фигуры в шахматах, которые были распространены на нашем континенте с 8−9 веков.

— Гульня настолькі спадабалася сярэднявечным еўрапейцам, што ўжо ў XI стагоддзі шахматы лічылі адной з самых распаўсюджаных забаў шляхты і нават уключылі іх у праграму рыцарскага выхавання. У Беларусі яны былі знойдзены падчас археалагічных раскопках ва ўсіх нашых старажытных гарадах. У шахматы ігралі Барбара Радзівіл і Леў Сапега, — говорит Николай.

Существуют и другие особенности игры. Изменен размер доски — 9×9 клеток, установлено несимметричное расположение фигур.

Зачем белорусы придумали новые шахматы?

— Аляксандр Астроўскі сцвярджае, што яму яны прысніліся, — улыбается Николай Томашевич. — То бок гэта здарылася выпадкова. Але калі паразважаць, то мы маем класічныя шахматы, у якія гуляе ўвесь свет, а таксама процьму іншых варыянтаў (і круглыя, і на трох гульцоў). Паколькі ў Беларусі багатая шахматная гісторыя, то мы быццам маем права на сваё бачанне гэтай гульні. І калі яе завязаць на нашай гісторыі - то атрымоўваецца гульня з большымі магчымасцямі. То бок гэта нейкая спроба зацвердзіцца ў якасці шахматнай (інтэлектуальнай) краіны і дадаткова звярнуць увагу на гісторыю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина