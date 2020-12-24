Белорусы придумали новые шахматы 24.12.2020, 16:48

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Фото: pchess.by

Цель игры — не разгромить соперника, а взять всю власть.

Наши соотечественники из IT-компании PRAS придумали новую игру — «Белорусские шахматы». Они созданы на базе классических. Цель игры — не разгромить соперника, а взять всю власть, пишет tut.by.

По словам Николая Томашевича, который разработал правила игры, ее идея появилась еще в 1990-е годы.

— Ідэя належыць прафесару Гродзенскага медыцынскага ўніверсітэта Аляксандру Астроўскаму. Напрыканцы 1990-х гадоў ён прыдумаў шахматы на базе класічных, а таксама ўвёў паняцце трон — сімвал вышэйшай улады. У 2010-м годзе я дапрацаваў правілы гэтай гульні: дадаў палітычныя і культурныя адметнасці з гісторыі Беларусі і ўсёй Усходняй Еўропы, а таксама разам з Астроўскім адрадзіў старажытныя назвы фігур. Аляксей Кульбіцкі адказваў за візуал.

Как объясняет Николай, основная особенность игры — совсем другая цель, чем в классических шахматах. По правилам игроку необходимо занять одной из двух фигур центральную клетку поля — трон и продержаться на ней ход, пока Князю не провозгласили Рокош. Это можно сделать без крови — то есть не сбивая соперников.

Рокош — это военная оппозиция шляхты. Если перевести на современный язык, его можно даже назвать своеобразной формой импичмента. В Речи Посполитой (федеративном государстве, частью которого являлось Великое Княжество Литовское) шляхта имела право отказаться от подчинения королю. И такие примеры были в белорусской истории (например, «Сандомирский рокош» 1606−1609 годов).

По правилам игры занять Трон может Князь (в классических шахматах король) или Княжич (новая фигура, ее аналогов в классических шахматах нет). Помогают ему такие фигуры как Гетман (в классической версии Ферзь), Пушка (Слон), Ратник (Конь) и другие.

Откуда такие название? Так в Беларуси назывались фигуры в шахматах, которые были распространены на нашем континенте с 8−9 веков.

— Гульня настолькі спадабалася сярэднявечным еўрапейцам, што ўжо ў XI стагоддзі шахматы лічылі адной з самых распаўсюджаных забаў шляхты і нават уключылі іх у праграму рыцарскага выхавання. У Беларусі яны былі знойдзены падчас археалагічных раскопках ва ўсіх нашых старажытных гарадах. У шахматы ігралі Барбара Радзівіл і Леў Сапега, — говорит Николай.

Существуют и другие особенности игры. Изменен размер доски — 9×9 клеток, установлено несимметричное расположение фигур.

Зачем белорусы придумали новые шахматы?

— Аляксандр Астроўскі сцвярджае, што яму яны прысніліся, — улыбается Николай Томашевич. — То бок гэта здарылася выпадкова. Але калі паразважаць, то мы маем класічныя шахматы, у якія гуляе ўвесь свет, а таксама процьму іншых варыянтаў (і круглыя, і на трох гульцоў). Паколькі ў Беларусі багатая шахматная гісторыя, то мы быццам маем права на сваё бачанне гэтай гульні. І калі яе завязаць на нашай гісторыі - то атрымоўваецца гульня з большымі магчымасцямі. То бок гэта нейкая спроба зацвердзіцца ў якасці шахматнай (інтэлектуальнай) краіны і дадаткова звярнуць увагу на гісторыю.

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