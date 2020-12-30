Опрос: в украинскую Раду могут пройти шесть партий 10 30.12.2020, 13:51

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Фото: shutterstock

Как распределились политические предпочтения украинцев?

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, в парламент прошли бы шесть партий, пишет «Новое время».

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Лидирует партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», ее готовы поддержать 23,1% украинцев среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать.

За президентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 20,9% опрошенных, за «Европейскую солидарность" — 14,1%, за ВО «Батькивщина» — 9,8%.

Также в парламент могут пройти «Радикальная партия» Ляшко и политическая сила экс-премьера «Украинская стратегия» Гройсмана (6,1% и 5,2% соответственно).

Другие партии, в частности Голос, разместились значительно ниже избирательного барьера в 5% и сегодня не могут претендовать на попадание в парламент.

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