Есть одна огромная цель 30.12.2020, 21:52

1,235

Фото: andrei pokumeiko/dpa

Письмо партизана свободной Серебрянки.

"Усталость, регулярный недосып, беспорядок дома. Планы к черту, а мелкие проблемы просто перестали иметь какое-либо значение, пишет партизан свободной Серебрянки.

Работа осталась лишь средством борьбы, скоро и на ней крест будет поставлен. Жить как раньше уже невозможно, да оно мне и не нужно. Есть одна огромная цель и тысячи маленьких способов её достижения, каждый из которых понемногу приближает победу.

Хочу или хотел ли я бросить это важное дело и сдаться. Честно!? Сотни раз. Но не сдался. Почему!? Что мною движет!? Кто я во всем этом!?

Потому что я всегда ценил свободу выше других благ жизни и когда человека лишают её, я не могу и не имею личного права стоять в стороне. Потому что завтра свободы могут лишить меня. Или близкого мне человека.

Движет мной чувство справедливости. Да-да, именно это чувство преобладает во мне всю мою жизнь. Есть слово, данное мною. Слово идти до конца. А свое слово я ни при каких обстоятельствах не нарушаю. Есть долг. Долг перед теми, кто уже не увидит победы или душевно сломлен.

Я капля в море противостояния. И моя безумная усталость - показатель того, что хоть я делаю много для победы, но, увы, недостаточно. Но есть надежда, что возможно именно моя капля станет решающей в борьбе с несправедливостью и беззаконием в нашей стране.

Желаю всем не сдаваться, каждый из нас всегда может сделать больше, чем ожидает от себя. Почему? Потому что мы невероятные белорусы, и мы это уже доказали.

Каждый день и до "Жыве Беларусь" на площадях Свободы, Перемен и Единства!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.