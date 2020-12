Бывший зять Путина за бесценок купил долю в крупнейшей нефтехимической компании России 12 7.12.2020, 12:36

6,872

Кирилл Шамалов

Пакет акций с реальной стоимостью $380 миллионов был оценен всего в 100 долларов.

Офшорная компания Кирилла Шамалова, которого СМИ называют бывшим мужем дочери президента России Владимира Путина, купила 3,8% акций крупнейшей нефтехимической компании России "Сибура" стоимостью 380 млн долларов всего за 100 долларов – в 3,8 миллиона раз дешевле их рыночной цены, пишут "Важные истории" со ссылкой на полученный архив электронной почты Шамалова.

По данным издания, в 2009 году Кириллу Шамалову было всего 27 лет, но он уже стал вице-президентом по административной поддержке бизнеса компании "Сибура". В июне 2013 года офшорная компания Шамалова из Белиза, Kylsyth Investments Ltd, приобрела у другой офшорной компании с Британских Виргинских островов, Volyn Portfolio Corp., 38 тысяч акций еще одной офшорной компании с острова Гернси, Themis Holdings Ltd. На тот момент Themis Holdings Ltd была материнской компанией "Сибура", говорится в материале.

В расследовании указано, что после покупки акций Themis Holdings Ltd Шамалов автоматически стал владельцем 3,8% "Сибура". До этой сделки он уже владел 0,5% холдинга: таким образом, его совокупная доля в "Сибуре" составила 4,3%.

"Цена 3,8% "Сибура" составила для него всего 100 долларов. При этом сам Шамалов в интервью газете "Коммерсант" оценивал весь "Сибур" в 10 миллиардов долларов. Таким образом, рыночная цена его пакета могла составить около 380 миллионов долларов (без учета скидки за неконтрольный характер) — или в 3,8 миллиона раз больше, чем за него заплатил зять президента России", – утверждает издание.

Пресс-служба "Сибура" передала журналистам комментарий председателя правления компании Дмитрия Конова. По его словам, сделки в 2013 году проходили в рамках одного из этапов запущенной акционерами в 2011 году программы дополнительной мотивации широкого круга руководящих менеджеров компании.

"Разные этапы подразумевали разных участников и различные условия для различных групп участников. Условия продажи акций по упомянутой Вами сделке не отличались от условий продажи для ряда других менеджеров, эксклюзивных условий персонально для К.Н. Шамалова не было. Возможно, Вы не учитываете, что при оценке стоимости акций также учитывается/учитывался размер долга этого юридического лица", – цитирует издание слова Конова.

"Важные истории" ознакомились с отчетом об оценке акций компании, проведенной в 2014 году по заказу акционеров компании. Независимый эксперт оценил холдинг в 15,4 миллиарда долларов. Также журналисты изучили контракты 11 топ-менеджеров, участвовавших в опционной программе "Сибура", о которой говорит Конов.

По их данным, все они платили реальные деньги за акции – со скидкой около 15 % от их рыночной стоимости, что является нормальной практикой в таких мотивационных программах. "Например, исполнительный директор компании Сергей Комышан, согласно контракту, должен был заплатить за свой пакет 0,26% "Сибура" 21,6 миллиона долларов. То есть за пакет в 15 раз меньше, чем у зятя президента России, Комышан отдал в 216 тысяч раз больше. Вице-президент "Сибура" Алексей Филипповский за свой пакет 0,15% должен был заплатить 12,7 миллиона долларов", – говорится в материале.

Первого августа 2014 года Кирилл Шамалов зарегистрировал компанию "Яуза 12" по адресу своей квартиры в Москве. Спустя шесть дней компания приобрела 17% "Сибура". Рыночная стоимость этого пакета составляла почти 80 миллиардов рублей. Шамалов говорил "Коммерсанту", что эти средства он занял в "Газпромбанке" под залог собственных активов. Что это были за активы, он не пояснял. Как писал РБК со ссылкой на источники, Шамалов обслуживал кредит за счет денег, поступающих ему в качестве дивидендов по акциям "Сибура". За 2014 год он должен был получить около 3,7 миллиардов рублей.

В начале 2018 года Bloomberg сообщил, что Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова расстались. "А примерно за полгода до этого Шамалов продал тот пакет акций "Сибура", что приобрел у Геннадия Тимченко в 2013 году. По сведениям опрошенных Bloomberg источников, на продаже Шамалов ничего не заработал, потому что получил этот пакет в качестве гарантии доверия со стороны президента России", – указывает издание.

Также журналисты рассказали о домах Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой в поселке Усово на Рублевке и в городке Биарриц во Франции, обустройством которых они занимались. По сведениям журналистов, дом во Франции раньше принадлежал семье Геннадия Тимченко, давнего друга Владимира Путина. Со ссылкой на документы из почты Кирилла Шамалова издание пишет, что покупка дома во Франции обошлась ему в 4,5 миллиона евро, или 181 миллион рублей по тогдашнему курсу.

"Важные истории" указывают, что архив почты Кирилла Шамалова представляет большую общественную значимость, в том числе потому что вскоре после женитьбы на дочери президента он стал самым молодым долларовым миллиардером страны.

Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова отказались отвечать на запросы "Важных историй". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопросы журналистов издания сказал, что они "уже много раз оставляли подобные вопросы без ответов".

Кирилл Шамалов – сын Николая Шамалова, одного из давних и самых близких друзей Владимира Путина. Шамалов-старший входил в круг тех немногих людей, которых президент приглашал на свой день рождения. В середине 1990-х годов Шамалов и Путин были соучредителями знаменитого дачного кооператива "Озеро" в Приозерском районе Ленинградской области.

В апреле 2018 года член Кирилл Шамалов попал в американский санкционный список. Минфин США тогда отметил, что состояние бизнесмена резко выросло после того, как в 2013 году он женился на Катерине Тихоновой. Агентство Reuters называло ее дочерью Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».