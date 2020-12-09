Укол к Рождеству 1 9.12.2020, 13:19

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Что известно о главных кандидатах на вакцины от COVID?

Первые вакцины от коронавируса станут рождественским подарком измученным пандемией, локдауном и ограничениями жителям Земли. Как минимум две компании (Pfizer и Moderna) уже подали заявки на получение в экстренном порядке разрешения на применение вакцин и готовы начать поставки в течение 24 часов после одобрения. Министр здравоохранения США Алекс Азар считает, что обе вакцины станут доступны до Рождества. В Великобритании вакцину Pfizer допустили к производству и выходу на рынок. А Россия уже начинает массовую вакцинацию, пишет «Новая газета. Балтия».

Эта гонка фармацевтических компаний и государств, которые вложили в разработку вакцины от COVID-19 миллиарды долларов, беспрецедентна и по срокам разработки, и по финансированию, и по революционности предложений. Коронавирус как будто дал старт мировой гонке за таблеткой, которая позволит подчинить вирус и вернуть прежний образ жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас в мире доклинические и клинические испытания проходят около 200 вакцин от COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Адзаном Гебрейесус отмечает: «История развития вакцин показывает нам, что некоторые из них провалятся, а другие будут успешными». Мир еще не знал таких скоростей при разработке вакцин. Обычно процесс от начала исследований до утверждения занимает 10-15 лет. Первые испытания вакцин от коронавируса начались в марте 2020, когда была объявлена пандемия. Конечно, ученые не начали с чистого листа. Им были известны инфекции семейства коронавирусов, поражающих людей – SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), так что некоторые наработки были. И все же в профессиональном сообществе отмечают, что если бы у фармацевтической отрасли были деньги на разработку, профилактику и лечение коронавирусных инфекций, то заветная вакцина уже была бы готова. В пример приводят препарат «Эвербо», первую вакцину от вируса Эбола. Ее разработка в отсутствие постоянного финансирования велась 20 лет. Некоторые коронавирусные вакцины основаны на этих исследованиях.

Гонка вакцин

Все вакцины от COVID-19 обязаны пройти необходимые этапы разработки, согласно международным стандартам. Обычно вакцина проходит несколько этапов:

Доклинические исследования (около 5 лет)

Доклинические испытания: ученые тестируют вакцину на клеточных культурах и на животных, отслеживают иммунный ответ (до 2 лет)

Клинические испытания, I фаза: вакцину дают небольшому количеству людей, проверяют ее безопасность и дозировку, подтверждают иммунный ответ (до 2 лет)

Клинические испытания, II фаза: вакцину вводят сотням людей, разбитых на группы, в том числе пожилым и детям, проверяют безопасность и подтверждают иммунный ответ (до 3 лет)

Клинические испытания, III фаза: вакцину вводят тысячам людей, проверяют, сколько из них заразится по сравнению с добровольцами, получившими плацебо. Определяется, защищает ли вакцина от вируса (до 4 лет)

Утверждение регулирующими органами (до 2 лет).

Многие этапы компаниям-разработчикам удалось сократить благодаря предыдущим наработкам и новым технологиям. Процесс производства стал возможен уже на стадии клинических испытаний. Так, некоторые вакцины получили ограниченные разрешения на использование от своих государств. Китай и Россия одобрили свои вакцины без результатов третьей фазы клинических испытаний. Это вызвало критику Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, объединяющей 25 фармкомпаний мира. В отношении России они обращали внимание на отсутствие научных публикаций по итогам первой и второй фаз исследований и на самонадеянные заявления о датах регистрации вакцины еще до завершения испытаний, ведь в выпуске вакцины невозможно предвидеть результаты исследований. Эксперты уверяют, что обычно из 5 продуктов, вышедших на стадию клинических испытаний, только один доходит до регистрации. Были претензии к испытаниям вакцины на военных. Россия же прямо указала на конкурентную войну Ассоциации, в которую входят в том числе другие разработчики вакцины. Так, гонка за вакциной перешла и в политическую плоскость. Сегодня Россия стоит на том, что препарат «Спутник V» получил «условное регистрационное свидетельство», которое действительно лишь до 1 января 2021 года. В случае успешного окончания третьей фазы испытаний документ будет продлен.

Лидеры

Традиционно вакцины представляют собой ослабленные или неактивные версии вируса, которые заставляют организм вырабатывать антитела и иммунитет. Недостатки таких прививок всем известны – они иногда вызывают болезнь, требуют длительных разработок, их неустойчивая эффективность. Именно поэтому в случае с коронавирусом такие вакцины оказались в хвосте. Среди белковых вакцин (белки коронавируса не содержат генетического материала, технологически безопасны — не используется живой вирус) на третью фазу испытаний вышла американская Novavax. Результаты ожидаются в начале 2021 года. В планах компании производить до 2 млрд. доз в год. Подобные вакцины также разрабатываются сейчас в России («Вектор»), Франции (Sanofi), Австралии (Университет Квинсленда). Среди инактивированных вакцин (созданы из ослабленных или убитых химическими веществами коронавирусов) лидируют китайские разработчики (2 вакцины от Sinopharm, CoronaVac от Sinovac) и индийская компания Bharat Biotech (Коваксин). Пока эффективность таких вакцин редко превышала 60%, поэтому поистине революционными кажутся результаты исследований вакцин компаний Pfizer, Moderna и Спутник V, заявивших об эффективности более чем в 90%.

Вывод на рынок РНК-вакцин — это революция в фарминдустрии. Прежде всего, таких вакцин еще не было, у медицины нет опыта их использования, соответственно, это риск. РНК-вакцины похожи на сеанс видеосвязи или безопасное знакомство. Вместо вирусного белка в организм вводится его код, этот код доставляется в организм человека с помощью липидных частиц. Рибосомы человека копируют доставленный код, «демонстрируют» элементы вируса иммунной системе, начинается синтез антител — оборонительная реакция организма.

Если испытания докажут эффективность такого вида вакцин и обеспечат длительную защиту от заражения, то это, действительно, станет революцией в фармакологии. Во-первых, такие вакцины безопасны. Во-вторых, они разрабатываются и производятся за несколько дней. РНК-вакцины требуют лишь расшифровки генома вируса, выделения информации о белке, который образуют так называемые «шипы» вируса — с их помощью он соединяется с клеткой человека. По большому счету, от разработчика требуется ввести данные о вирусе в компьютер, система переработает информацию и распечатает вакцину на специальном принтере.

Именно РНК-вакцины заявили о лидерстве в ноябре 2020. Две матричных РНК-вакцины от компаний Moderna и Pfizer уже готовы к производству и ждут утверждения. Интересно, что изначально в успех вакцины не до конца верил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, о чем писали в Forbes. Тем не менее, акции компании с начала года подорожали почти в три раза, Бансель стал миллиардером и, по его словам, «если все получится, то у нас будет лучшая в мире технология по производству вакцин».

Другая мРНК-вакцина создана совместными усилиями немецкой BioNTech и американской Pfizer. Компания первой заявила о результатах испытаний, и они были ошеломительными. Разработчики заявили о 95-процентной эффективности. Moderna заявляет сначала 94,1%, а затем и 100%, российская вакцина «Спутник V» имеет 95%. Планы у Pfizer амбициозные, производство вакцины уже идет, до конца 2020 года компания намерена выпустить 50 млн. доз, а в 2021 году — еще 1,3 млрд. Заказ разместила Великобритания, Евросоюз и США. При этом у Moderna есть преимущество — более разнообразная выборка участников испытаний: в их числе люди с хроническими заболеваниями и пожилые. При удачном завершении Moderna будет рекомендована самым незащищенным группам населения.

Векторные перспективы

Эксперты не так однозначны в оценке лидерских позиций американских компаний. Прежде всего, несмотря на эффективность, сомнений РНК-вакцины вызывают много. Об их эффективности можно будет судить чуть позже, но даже предварительные рекомендации по применению вызывают вопросы. Так, РНК-вакцины действенны лишь в течение 3-4 месяцев, то есть ревакцинацию в первое время придется делать довольно часто, при том, что стоимость инновационных вакцин сравнительно велика. Так, две дозы Moderna обойдутся в 64-74 доллара (возможна более низкая цена при массовой закупке, ЕС вел такие переговоры), Pfizer будет стоить примерно 19-20 долларов. Кроме того, РНК-вакцины слишком капризны. Их требуется хранить и транспортировать при минус 70 градусах Цельсия в случае Pfizer и при минус 20 градусах Цельсия в случае Moderna, также специальное оборудование необходимо в клиниках. После разморозки вакцину можно использовать только в течение пяти дней. Поскольку данные прививки требуют двух доз, условия доставки значительно усложняются. Это ограничивает использование вакцины в отдаленных местностях. Пожалуй, под силу соблюсти заявленные условия только крупным медицинским центрам с развитой логистической инфраструктурой. В целом, эксперты уверены в успехе РНК-вакцин в будущем, но не сейчас. Спешка, отсутствие инфраструктуры и опыта применения таких препаратов делают их довольно рискованными. Поэтому больше всего разрабатывают векторных вакцин.

Векторные вакцины основаны на вирусах, которые не вызывают у человека заболеваний. В случае с COVID-19 в аденовирус (встречается чаще всего) встраивается ген, кодирующий белок коронавируса. Так в организм человека транспортируются белки-антигены SARS-CoV-2, эти генетически модифицированные вирусы провоцируют иммунный ответ. Векторные вакцины могут работать так же хорошо, как и живые. Из минусов — возможное присутствие антител к вирусному вектору у человека, тогда иммунный ответ не сформируется.

Конкуренция среди векторных вакцин гораздо выше. В этой категории в 3 фазе испытаний находятся американская компания Johnson&Johnson, российский «Спутник V», китайская CanSino Biologics и британо-шведская AstraZeneca. Результаты объявили только двое — российский «Спутник» и AstraZeneca. Цифры — в пользу российской разработки (заявлена эффективность в 95%). У британской — 70%. Однако лидером называют именно AstraZeneca, поскольку именно их препарат, по исследованию агентства Bloomberg, стал самым востребованным в мире (заказ на более 3 млрд. доз). Во многом это объясняется стоимостью вакцины, заявленная цена препарата — 4-5 долларов. AstraZeneca официально заявила, что не намерена извлекать прибыль из вакцины во время пандемии. Вероятнее, всего компания отстранилась и от агрессивного PR-продвижения, поскольку сравнительно низкий показатель эффективности — лишь среднее арифметическое. Ученые исследовали два варианта дозировок, первый показал эффективность в 60%, второй — более 90%. В докладе написали среднее значение, которое не отражает реальные показатели. У вакцины нет проблем с транспортировкой и хранением. Эта европейская вакцина — одна из немногих, допущенных на российский рынок (помимо собственных разработок Россия допустила еще только китайскую «Ковиденцию» от CanSino Biologics).

Российский «Спутник V» находится сейчас на седьмом месте в мировом рейтинге Bloomberg, но это вторая векторная вакцина в списке (537 млн. предзаказов). Одним из минусов являются особые условия транспортировки и хранения (-18 градусов по Цельсию или ниже). При этом у России есть лиофилизированная версия вакцины, когда препарат превращают в сухую массу, которую можно хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия и разбавляют непосредственно перед применением. Стоимость лиофилизированной формы выше, а производство сложнее, но, по словам генерального директора Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Россия намерена перейти на сухую вакцину с февраля. Сейчас же важна оперативность.

Разработка НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава РФ основана на двух аденовирусах человека (Ad5 и Ad26). Это должно повысить эффективность вакцины для людей, у которых уже есть антитела к некоторым аденовирусам. 24 ноября разработчики заявили, что вакцина эффективна на 95 процентов (результат на 42 день после первой инъекции, результат увеличен на 3% после повторного анализа данных фазы третьих клинических исследований среди 18794 добровольцев). Все же к российской вакцине остаются вопросы у профессионального сообщества (отсутствие опубликованных доклинических испытаний, результатов экспертной проверки, на основании которой была зарегистрирована вакцина, вопросы к выявленным побочным эффектам), также «Спутник V» не рекомендован детям до 18 лет и людям старше 60. Кстати, российские эксперты считают, что все дело в чрезмерной закрытости, Россия не делится информацией о разработках, отсюда столько недоверия и вопросов. И еще отмечают, что вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» будет мягче и подойдет людям с хроническими заболеваниями, а также пожилым.

Непрочная крепость

Рынок вакцин от коронавируса непредсказуем. И первые могут стать последними. Революционеры рынка — РНК-вакцины — дадут защиту всего на 3-4 месяца, затем необходима ревакцинация. Хотя точно сказать, сколько будет длиться действие той или иной прививки, ученые смогут только после окончания исследований. Пока осторожно заявляют, что антитела будут сохраняться в организме не дольше 5 месяцев. Менее всего защищены будут те, кто перенес коронавирус бессимптомно, а также пожилые люди. Таким образом, вакцинироваться от коронавируса в первое время придется, как минимум 2 раза в год. Причем, не каждую вакцину можно будет делать повторно, здесь потребуется консультация врача. Впоследствии будут выработаны более четкие рекомендации, все же вакцинация в эпоху пандемии новыми препаратами — это как спасательный жилет во время шторма. Повезет не всем, но шанс будет у каждого.

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