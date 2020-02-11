Лукашенко спрашивал у Путина про публикации в Telegram-каналах 6 11.02.2020, 20:01

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Диктатор сообщил об ответе властей РФ на вопрос о мессенджере.

Александр Лукашенко на совещании с участием руководителей государственных СМИ рассказал, что на недавней встрече с Владимиром Путиным в Сочи в том числе обсуждал публикации о Беларуси в ряде российских СМИ и Telegram-каналов. Об этом пишет БелТА.

Он рассказал, что недавно попросил пресс-секретаря, чтобы ему подготовили подборку последних публикаций в российских СМИ – крупных, мелких, а также в Telegram-каналах.

«За которыми стоят конкретные люди, которые во власти. Потому что когда я веду речь (не только мы о нефти, газе говорим, атомной станции, деньгах), я постоянно разговариваю по вопросам СМИ, – рассказал Лукашенко. – Это сегодня очень важно для нашего общества, в том числе и для российского. Мы здесь свое общество защитим. Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы, насчет, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает».

Лукашенко отметил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным:

«Он говорит: ты знаешь, страна большая… Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это «не мы», когда за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать».