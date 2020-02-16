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Китаю удалось обуздать коронавирус?

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  • 16.02.2020, 8:14
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Китаю удалось обуздать коронавирус?

Число летальных исходов начало снижаться.

За сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 погибло 142 человека, сообщает в ночь на воскресенье, 16 февраля, Госкомитет здравоохранения КНР. Таким образом число смертей уже третий день подряд снижается. 139 летальных случаев приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса. На протяжении 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй, сообщает dw.com.

В то же время общее число зараженных в Китае составляет 68 500 человек, от последствий заражения погибло 1 665 человек. За последние сутки выявлено 2 009 новых случаев заражения, из них -1 843 в провинции Хубэй.

Между тем у пассажиров круизного лайнера "Вестердам", которых ранее отказались принять пять стран, был обнаружен один случай заражения коронавирусом. Его нашли у 83-летней американки, которая была направлена в госпиталь в Куала-Лумпур. Лайнер провел в море две недели, поскольку его отказались впустить в свои порты Япония, Гуам, Филиппины, Таиланд и Тайвань. В четверг лайнер приняла Камбоджа, после этого 57 путешествующих на нем граждан Германии смогли вылететь во Франкфурт-на-Майне.


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