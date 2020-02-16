«Вижу — выбегает мужчина, а за ним стрелявший» 16.02.2020, 12:55

Фото: «Новый Калининград»

Оружие у калининградского стрелка забрал обычный студент.

Оружие у неизвестного, застрелившего двоих человек у Центрального рынка в Калининграде, забрал студент КМРК. Молодой человек стал свидетелем убийства. Корреспондент «Нового Калининграда» записал его рассказ.

— Я проходил мимо по улице, слышу — хлопки. Ну, как петарды, три-четыре хлопка. Вижу, выбегает мужчина — бежит прямо. А за ним уже стрелявший. И стрелявший попадает прямо в мужчину, и мужчина падает возле машины желтой. Я подбежал к мужчине посмотреть, живой он или нет, потом оглядываюсь — возле белой машины женщина в полуприседе. У нее было ранено колено, и она попросила меня о помощи, умоляла, чтобы я подошел.

Я хотел к ней подойти, оказать первую медицинскую помощь, но слышу — сзади со спины выстрел в воздух. Потом услышал еще один выстрел и побежал назад. Оглядываюсь, и вижу, что женщина у машины уже мертва. Через две-три секунды я слышу — еще один выстрел, это нападавший уже попытался покончить с собой. Подбежав к нему, я выхватил оружие, отошел на 3 метра и держал его под прицелом. Он был еще жив, дышал.

Примерно через минуту, когда подошла Росгвардия, я положил оружие и отошел в сторону от места происшествия.