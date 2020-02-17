Учительница из Минска: Похоже, у Лукашенко закончились деньги 10 17.02.2020, 15:11

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Карикатура: ARU.TV

Как иначе объяснить урезание зарплат бюджетников?

С 1 января зарплаты бюджетников рассчитывают по новым правилам. Люди уже получили свои первые выплаты за январь и совсем им не обрадовались. О реакции на нововведения рассказали преподаватель одной из минских школ, пишет пресс-служба «Европейской Беларуси».

- Последние дни в обществе широко обсуждается урезка зарплаты в бюджетной сфере. Вас это как-то коснулось?

- Мне остается ровно год до пенсии, и вот государство подкинуло такой «сюрприз».

Я работаю учителем изобразительного искусства в школе, всю жизнь посвятила творчеству. Чтобы хоть как-то достойно жить и иметь минимальный набор потребностей, я буквально живу в школе. У меня есть рабочие часы, есть кружки, как платные, так и бесплатные и что я в итоге получила?

Уже молчу о том, что многие материалы для учебного процесса (краски, карандаши) я закупаю самостоятельно, администрация школы не оплачивает. А теперь, когда я потеряла в зарплате около 70 рублей, не знаю, как буду крутиться с закупками.

- А почему так случилось с зарплатой?

- Не могу сказать точно, но что-то мне подсказывает, что у Лукашенко, у власти просто закончились деньги, иначе бы они так не поступили с людьми.

- У вас в коллективе обсуждают эту ситуацию?

- Конечно обсуждают. Мои коллеги, сказать мягко, очень недовольны. Да, мы поговорим где-то в коридоре тихонько, но, что это может решить?

- А что говорит руководство школы?

- Обещают компенсацию, но не говорят, когда именно это будет и не озвучивает сумму. Потому я склоняюсь к мысли, что все эти разговоры о компенсации – своего рода сдерживающая мера, чтобы как-то сгладить гневные настроения в коллективе.