Учительница из Минска: Похоже, у Лукашенко закончились деньги

Учительница из Минска: Похоже, у Лукашенко закончились деньги10
- 17.02.2020, 15:11
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Как иначе объяснить урезание зарплат бюджетников?
С 1 января зарплаты бюджетников рассчитывают по новым правилам. Люди уже получили свои первые выплаты за январь и совсем им не обрадовались. О реакции на нововведения рассказали преподаватель одной из минских школ, пишет пресс-служба «Европейской Беларуси».
- Последние дни в обществе широко обсуждается урезка зарплаты в бюджетной сфере. Вас это как-то коснулось?
- Мне остается ровно год до пенсии, и вот государство подкинуло такой «сюрприз».
Я работаю учителем изобразительного искусства в школе, всю жизнь посвятила творчеству. Чтобы хоть как-то достойно жить и иметь минимальный набор потребностей, я буквально живу в школе. У меня есть рабочие часы, есть кружки, как платные, так и бесплатные и что я в итоге получила?
Уже молчу о том, что многие материалы для учебного процесса (краски, карандаши) я закупаю самостоятельно, администрация школы не оплачивает. А теперь, когда я потеряла в зарплате около 70 рублей, не знаю, как буду крутиться с закупками.
- А почему так случилось с зарплатой?
- Не могу сказать точно, но что-то мне подсказывает, что у Лукашенко, у власти просто закончились деньги, иначе бы они так не поступили с людьми.
- У вас в коллективе обсуждают эту ситуацию?
- Конечно обсуждают. Мои коллеги, сказать мягко, очень недовольны. Да, мы поговорим где-то в коридоре тихонько, но, что это может решить?
- А что говорит руководство школы?
- Обещают компенсацию, но не говорят, когда именно это будет и не озвучивает сумму. Потому я склоняюсь к мысли, что все эти разговоры о компенсации – своего рода сдерживающая мера, чтобы как-то сгладить гневные настроения в коллективе.