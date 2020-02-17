SpaceX Илона Маска сделала еще один шаг к созданию глобального интернета 17.02.2020, 23:20

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Американская аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink для миссии глобального интернета Starlink.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Space.

Спутники должны создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете.

"SpaceX успешно запустила на орбиту еще одну партию из 60 спутников Starlink 17 февраля", - говорится в сообщении.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, спутники в космос вывела ракета-носитель Falcon 9. Отмечают, что это уже пятая миссия по выводу спутников Starlink в космос, их общее количество на орбите теперь составляет 300.

Всего же SpaceX планирует в ближайшей перспективе вывести на орбиту 12 тысяч спутников Starlink, в будущем их может стать больше.