Итоги переговоров Сечина с Лукашенко озвучены не будут 13 19.02.2020, 20:03

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фото: Youtube.com

Переговоры прошли 18 февраля.

Итоги переговоров Игоря Сечина с Александром Лукашенко, прошедшие утром 18 февраля, озвучены не будут. Пресс-служба правителя Беларуси ограничилась пресс-релизом, где рассказала лишь о самом начале встречи. А пресс-релиз, который появился на сайте "Роснефти", содержит только общие фразы и общеизвестные сведения.

"Насколько мы тоже видели, всё в общем-то шло на уровне вот таких программных фраз, что ценное сотрудничество, и оно будет. Сверх этого, к сожалению, вы от нас вряд ли добьетесь", — ответили Еврорадио на попытку уточнить информацию в пресс-службе российской компании.

Информацию главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о том, что Сечин привез Лукашенко предложение от Владимира Путина, в "Роснефти" не комментируют. Аналитики обращают внимание, что российский олигарх, вероятно, был больше заинтересован во встрече, так как сам прилетел в Минск. Однако Сечин мог заботиться не о политических интересах руководства России, а о бизнес-интересах самой "Роснефти". В Беларуси компания владеет 36 заправками и пятью нефтебазами, а также держит 21% акций Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

В 2019 году "Роснефть" поставила в Беларусь 8,8 млн тонн нефти. Это примерно половина от всей нефти, которую импортировала Беларусь.