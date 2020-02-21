Как дальше будет вести себя доллар в Беларуси 2 21.02.2020, 18:42

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Отразится ли его рост на ценах в магазинах?

На торгах 21 февраля курс доллара превысил четырехлетний максимум — вырос до 2,212 рубля. Напомним, в феврале 2016 года был зафиксирован максимум курса американской валюты на уровне 2,2069 рубля. Tut.by узнал, как дальше будет вести себя доллар и отразится ли его рост на ценах в магазинах.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб говорит, что иногда девальвацией называют снижение любой национальной валюты к иностранной. Но он сторонник того, чтобы девальвацией называть резкое искусственное снижение национальной валюты при административном курсообразовании. То есть когда сначала искусственно сдерживают курс национальной валюты, тратят на это золотовалютные резервы, а потом желание или возможность сдерживать пропадает, резервы заканчиваются и происходит резкий одномоментный скачок курса, порой на десятки процентов.

— Снижение снижению рознь. Девальвация — это то, что мы как минимум 2 раза наблюдали в 2011 году. Это то, что у нас происходило на рубеже 2014−2015 годов, — поясняет аналитик. — С 2015 года мы перешли на плавающий курс, Нацбанк искусственно курс не сдерживает, только пытается сглаживать сильные разовые колебания. Поэтому все, что происходило после этого, я не склонен называть девальвацией. Это просто плавающий курс. Это означает, что курсы иностранных валют могут меняться — как расти, так и падать.

- В том, что доллар в Беларуси на исторических максимумах, по большому счету, нет уникальной белорусской истории. Сейчас американская валюта значительно поднимается во всем мире. Очень сильно доллар растет к японской иене, активно к доллару падает евро. Он на уровне весны 2017 года. Сам индекс доллара, который оценивается к корзине валют, на максимумах, опять-таки с весны 2017 года, - считает экономист.

Вадим Иосуб говорит, падение курса рубля будет сказываться на инфляции, но не на столько же, на сколько подорожал доллар.

— Где-то в середине 90-х годов прошлого века практически весь потребительский рынок Беларуси, причем начиная от базаров и заканчивая товарами в магазинах, по сути, держался на импорте. Тогда были времена, что как только менялся курс доллара, сразу же менялись и цены. Вырос доллар на 5%, на столько же увеличились и цены, — рассказывает эксперт. — Сейчас зависимость цен от курса гораздо меньше. Несколько лет назад Национальным банком было проведено исследование, в котором говорилось про коэффициент переноса девальвации на инфляцию. Так вот тогда он был около 0,2. Это говорит о том, что рост курса иностранной валюты на 1% приводил к росту цен внутри страны в среднем на 0,2%.

Аналитик объясняет это тем, что, во-первых, у нас далеко не все товары импортные. Во-вторых, даже импортные товары на высококонкурентных рынках не могут сильно подорожать.

— К примеру, импортный чай, кофе, шоколад могли бы подорожать на 5%. Но тут продавцы бы уперлись в платежеспособность населения, — поясняет Вадим Иосуб. — Цены можно поднять пропорционально курсу, но доходы населения с начала года не выросли, а если сравнивать с декабрем прошлого года, то и упали. Поднимешь цены вслед за курсом, у тебя покупать меньше станут. Поэтому даже на чисто импортные товары цены вряд ли будут расти пропорционально изменению курса рубля, просто потому что тогда продавцы упрутся в платежеспособный спрос населения.