Областной суд оставил Алеся Круткина за решеткой витебского ИВС 3 21.02.2020, 19:00

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Алесь Круткин

Для принятия решения судье Смоляковой понадобилось всего две минуты.

21 февраля судья Витебского областного суда Ирина Смолякова рассмотрела жалобу блогера и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алеся Круткина на решение суда Октябрьского района, который присудил ему 15 суток ареста за наклейку «Колхозной диктатуре баста!». Жалоба осталась без удовлетворения, сообщает «Витебская весна».

12 февраля суд Октябрьского района Витебска (судья Илья Белоус) присудил Круткину 15 суток ареста, а активистке Наталье Спиридоновой 30 базовых величин штрафа - за наклейку «Колхозной диктатуре баста!», которую они разместили на здании областной прокуратуры. Их действия были квалифицированы как «несанкционированное пикетирование» (ст. 23:34. КоАП).

Рассмотрение жалобы в Витебском областном суде прошло без участия самого активиста - из изолятора временного содержания на суд его не привезли. Таким образом, Алесь Круткин не имел возможности отстаивать свои интересы в судебном заседании. Напомним, в ИВС он был помещен еще 27 января.

Судье Ирине Смоляковой понадобилось всего две минуты, чтобы рассмотреть жалобу. Она просто озвучила свое постановление «оставить решение суда без изменений, а жалобу - без удовлетворения».