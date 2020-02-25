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Умер историк и поэт Эдуард Дубенецкий

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  • 25.02.2020, 12:59
Умер историк и поэт Эдуард Дубенецкий
Эдуард Дубенецкий

Ему было 53 года.

Белорусский историк, культуролог и поэт Эдуард Дубенецкий умер сегодня, 25 февраля на 54-м году жизни от инфаркта. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил Союз белорусских писателей.

Эдуард Дубенецкий родился в 1966 году в Ганцевичском районе в семье философа Станислава Дубенецкого.

Окончил исторический факультет БГУ. Работал в Alma Mater, в Скориновском центре, в Педагогическом университете имени Максима Танка.

Среди его книг популярный энциклопедические справочники «Сусветная культура: Ад старажытнасці да нашых дзён» и «Культуралогія», книги поэзии «Душы маёй няскончаны палёт» и «Покліч самотнага неба», а также ряд более сотни научных публикаций.


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