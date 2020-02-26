Tesla начинает продажи новой модели электромобиля – Model Y 10 26.02.2020, 19:04

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Компания Илона Маска готова отдать первые Tesla Model Y покупателям уже в марте.

В начале этой недели покупатели, предзаказавшие новую модель электромобиля Tesla Model Y, начали получать интригующие уведомления от компании. Судя по шквалу активности потенциальных владельцев в Twitter, Model Y уже почти готова к отправке заинтересованным покупателям, передает «Сегодня».

Многочисленные пользователи в Twitter опубликовали скриншоты с сообщением от Tesla, в которых официально объявляется, что Model Y готова к поставкам в марте 2020 года. Компания спрашивает будущих владельцев, в какой день месяца им будет удобно принять их новый электромобиль. После подтверждения даты, Tesla отправит информацию покупателям об итоговой стоимости и утверждении адреса доставки.

@DMC_Ryan hey Ryan, just wanted to share an email I received tonight from Tesla. I know one other person has received it so far too. pic.twitter.com/iivN84VGCI — Jeff DeWolfe (@jdewolfe) February 25, 2020

Tesla учла негативный опыт с Model 3, когда компания столкнулась с задержками поставок самой доступной модели. Поэтому при разработке Model Y, фирма Илона Маска оптимизировала процессы и это помогло не только правильно организовать процесс предзаказов для обеспечения спроса, но и опередить график с выпуском электрокаров на несколько месяцев раньше запланированного срока – март вместо сентября 2020 года.

Первым кроссовером Model Y будет вариант Performance, который обладает самым дальним пробегом. Считается, что новинка способна проехать 500 километров на одном заряде, который легко превосходит любой другой электромобиль в сегменте модели Y (кроссовер). Более доступная модель Model Y Standard Range тоже будет выпущена в 2021 году, вместе с вариантом Long Range.

Помимо производства в США, компания также планирует собирать Model Y в Китае на своем новом производственном объекте за пределами Шанхая. Там сейчас происходит стадия налаживания производства Model 3.