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Жители Дрогичина - Лукашенко: Мы не заслужили в старости хороших дорог и 160 метров асфальта?

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  • 28.02.2020, 22:20
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Жители Дрогичина - Лукашенко: Мы не заслужили в старости хороших дорог и 160 метров асфальта?
Фото: Оксана БРОВАЧ

Людям отвечают, что денег нет.

- Мы 20 лет на свои обращения получаем только отписки. Дороги нет, а нам говорят, что есть. Сколько еще это будет продолжаться? Пусть бы Лукашенко приехал и посмотрел, как мы тут живем на болоте. Мы пока шутим, но, наверное, скоро на самом деле будем писать Дуде, Зеленскому, раз нас наши власти не слышат! - говорят kp.by жители Дрогичина.

Микрорайон Заречка - считай, окраина Дрогичина, частный сектор. Местность здесь и так болотистая, да еще и дороги оказались ниже уровня огородов.

Фото: Оксана БРОВАЧ

- Представляете, что творится после дождя или зимой, если, не дай бог, снег растает? В резиновых сапогах ходим по колено в грязи, а проехать вообще невозможно, - проводит экскурсию по своему микрорайону пенсионер Александр Петринчик.

Летом, говорит Александр Яковлевич, ситуация ненамного легче - тут стоит пыль столбом. Тротуаров нет - приходится вжиматься в забор, чтобы уступить дорогу автомобилю. Ямы периодически грейдируют, но гравий проваливается - и дорога снова становится непроездной.

Фото: Оксана БРОВАЧ

С просьбой проложить им асфальт жители Заречки не обращались разве что к Деду Морозу. Писали в райисполком и в облисполком, посвящали в свои проблемы «депутатов» разных рангов, прокуратуру, журналистов, звонили на горячие линии, встречались с помощником Лукашенко - инспектором по Брестской области…

Фото: Оксана БРОВАЧ

- Нам идут ответы: «меры приняты», «будет сделано» или «нет средств», - сокрушаются местные жители.

Противостояние продолжается так долго, что несколько человек из тех, что оставляли подписи под коллективным обращением в разные инстанции, уже умерли.

- Мой отец умер в 95-м году. Он ветеран войны, инвалид. Еще он сражался за освещение и дорогу. Тогда у нас тут настоящий танкодром был! - вспоминает Александр Петринчик.

Фото: www.ctv.by

Хотя каких-никаких результатов местным все же удалось добиться. Мужчина обращает внимание на достопримечательности микрорайона:

- Вот Астрейко (начальник УВД Брестской области. - Ред.) нам помог один фонарь повесить. Второй не работает. Тот фонарь повесил Лис (председатель Брестского облисполкома. - Ред.). А этот фонарь дал команду Маркевич повесить (помощник Лукашенко по Брестской области. - Ред.)...

Фото: Оксана БРОВАЧ

Благоустройство новых районов в городе и укладка дорог в соседних деревнях вызывают у соседей из Заречки зависть, а равнодушие властей к их проблемам - обиду. Об этом жители микрорайона написали в обращении к Лукашенко. По-простому, без официоза.

- Александр Григорьевич, скажите, мы не заслужили в старости хороших дорог и 160 метров асфальта? Где наши деньги, которые мы платим в налогах, дорожный сбор? - говорится в обращении, подписанном 30 жителями Заречки.

Просьба у людей простая: сделать, наконец, эту несчастную дорогу.

- Просим вас помочь проложить 160 метров асфальта и подсыпать все улицы, чтобы люди могли пройти пешком и проехать автомобилями. Расширить проезжую часть улиц, навести порядок с канализационными колодцами, которые торчат на дороге. (…) Мы ЖКХ не доверяем, делают все некачественно. Просят вас и молодые мамы с детьми, которые катят каждый день по грязи коляски с будущими вундеркиндами, - пишут жители Дрогичина.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Письмо из администрации диктатора спустили вниз, в облисполком. Круг замкнулся. Год назад переписка закончилась таким ответом:

- В связи с тем, что улицы микрорайона Заречка относятся к второстепенным, а интенсивность транспортного потока по ним незначительна, их асфальтирование не планируется, - подписал документ Вадим Ольшевский.


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