Польша надеется занять место Великобритании в ЕС

Польша надеется занять место Великобритании в ЕС5
- 3.02.2020, 15:54
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Об этом заявил министр иностранных дел Польши.
Польша может занять место Великобритании в Европейском союзе после выхода Британии из ЕС (Brexit). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью pap.pl.
По его словам, Польша имеет аналогичное видение ЕС с Великобританией, которое основывается на государствах, конкурентоспособности и экономическом либерализме.
"ЕС будет меньше с точки зрения населения, экономического потенциала, военной мощи и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании? Визит Макрона сразу после Brexit символичен в том смысле, что он указывает на Польшу как на страну, которая может занять нынешнее место Великобритании", - сказал Чапутович.