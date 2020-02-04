«Стыдно летать»

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Поезда заменят самолеты в Германии?

Жители Германии все чаще путешествуют по железной дороге - не в последнюю очередь из соображений экологии, пишет «Немецкая волна». Однако поезда Deutsche Bahn не всегда отличаются комфортом и пунктуальностью.

В немецком языке все более популярным становится неологизм Flugscham, который дословно переводится как "стыд за полет". Этот термин обозначает угрызения совести, которые испытывают авиапассажиры, понимая, что каждый перелет приводит к значительным выбросам в атмосферу углекислого газа, а значит, ускоряет глобальное потепление.

И похоже, что авиатранспорт в Германии действительно начинает постепенно терять популярность. В 2019 году общее число авиапассажиров в стране сократилось на 0,4 процента, а на внутренних рейсах - почти на 2 процента. Впрочем, в Объединении немецких гражданских аэропортов ADV объясняют это не столько экологической сознательностью граждан, сколько экономическими причинами.

Впрочем, немецкий железнодорожный госконцерн Deutsche Bahn (DB) в то же время зафиксировал рекордное количество пассажиров поездов дальнего следования. За первую половину прошлого года DB перевез 71,8 млн человек. Ожидается, то по итогам года этот показатель превысит 150 млн.

Многие обозреватели немецких СМИ и местные политики также призывают людей путешествовать не на самолете, а на поезде, так как это более экологично. Но главный вопрос заключается в том, готова ли железнодорожная сеть ФРГ к большому количеству новых пассажиров.

Непунктуальный Deutsche Bahn

Железнодорожная отрасль Германии десятилетиями страдала от недофинансирования. Немецкие поезда регулярно опаздывают или отменяются, вагоны зачастую переполнены. В 2019 году DB установил новый антирекорд: с опозданием прибыл каждый четвертый скоростной поезд концерна.

"Задача найти инвестиции, необходимые для модернизации железнодорожной сети, вероятно, станет настоящим вызовом (для немецких политиков. - Ред.)", - считает профессор Лундского университета в Швеции Штефан Гёслинг, занимающийся исследованиями в области туризма. Он убежден, что 86 млрд евро, которые немецкое правительство собирается вложить в DB, - "смешная сумма, которая даже близко не дотягивает до необходимой".

Модернизация железных дорог займет до 10 лет

Германии необходимо срочно модернизировать свою инфраструктуру так, чтобы поезда между любыми городами страны курсировали хотя бы раз в час, подчеркивает Гёслинг. Это позволило бы в два раза увеличить пассажиропоток к 2030 году: именно такую цель поставил перед собой Deutsche Bahn.

В концерне также планируют ввести в эксплуатацию скоростные поезда нового поколения и увеличить число составов с 460 до 600. Однако на это потребуется время. Масштабное обновление немецкой железнодорожной сети может занять 5-10 лет, прогнозирует Йоахим Хольштайн из европейской гражданской инициативы в поддержку развития железных дорог Back on Track.

Между тем власти Германии призывают пассажиров набраться терпения: ожидается, что процесс модернизации только увеличит задержки поездов. Поэтому DB рассчитывает достичь одной из своих целей - своевременного прибытия 82 процентов поездов - только к 2025 году. А значит, существенного сокращения числа полетов в ближайшее время ожидать не стоит.

Что мешает железнодорожным поездкам по Европе

Чтобы спрос на авиаперевозки действительно снизился, должно улучшиться и железнодорожное сообщение между европейскими странами. По мнению экспертов, для этого потребуется вмешательство Брюсселя, ведь национальные железнодорожные операторы пока мало заинтересованы в предоставлении доступа к своей инфраструктуре иностранным конкурентам. И даже через 200 с лишним лет после изобретения паровоза железнодорожные колеи некоторых соседних стран все еще остаются несовместимыми.

Примечательно, что Deutsche Bahn в 2016 году отказался от европейских ночных поездов со спальными вагонами из-за их убыточности. Освободившуюся нишу, впрочем, сразу же занял австрийский железнодорожный оператор ÖBB, который на данный момент предлагает 27 ночных маршрутов.

В то же время авиаперевозчики настаивают, что пассажиры, пользующиеся их услугами, не должны испытывать угрызений совести. На авиаотрасль приходится лишь 2,8 процента мировых выбросов СО2, в то время как на автотранспорт - почти четверть вредных выбросов. Так что даже если количество перелетов уменьшится вдвое, на темпы изменения климата это практически не повлияет, аргументируют авиакомпании.