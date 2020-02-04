Вот она, настоящая сделка века Павел Ершов, «Собеседник»

4.02.2020, 18:22

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Похоже, российское руководство научилось у ХАМАС ведению переговоров.

История с осужденной в России за контрабанду наркотиков Нааму Иссахар благополучно завершилась. Президент России Владимир Путин помиловал израильтянку, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху лично забрал ее из Москвы и доставил домой на своем самолете. Но за шумом и пиаром, сопровождавшими ее освобождение, остался скрыт ответ на важный вопрос. Точнее, на два вопроса: зачем это нужно Владимиру Путину? И зачем это нужно Биньямину Нетаньяху?

Эта история — а точнее, две истории — начались в один и тот же день: 9 апреля 2019 года.

В тот день 25-летняя израильтянка Наама Иссахар была арестована в московском аэропорту Шереметьево, где должна была пересесть с самолета, прилетевшего из Дели, на самолет в Тель-Авив. В багаже у Наамы было обнаружено 9,5 г гашиша. По индийским и израильским законам — пустяки, о которых и говорить не о чем, но по российским законам хранение такого веса наркотика уголовно наказуемо. И российский суд приговорил израильтянку к 7,5 годам тюрьмы.

В тот же день в Израиле прошли парламентские выборы. И после них впервые в истории страны не удалось сформировать правительство. Из-за чего 17 сентября 2019 года прошли еще одни, повторные выборы. Но снова правительство сформировать не удалось. И вот «очередные внеочередные» выборы в Израиле, уже третьи по счету, назначены на 2 марта 2020 года.

Так уж странно в Израиле устроена власть. Есть страны, в которых для формирования правительства президенту достаточно проставить галочки на листе бумаги против нужных ему фамилий, а уж парламент одобрит его выбор, никуда не денется. Но в Израиле почему-то не так: здесь власть избирает народ, и этот народ имеет право сомневаться в своем выборе.

Впрочем, вернемся к Нааме. Вокруг ее ареста в Израиле поднялся большой шум, израильские СМИ писали о деле Иссахар каждый день, дело Наамы Иссахар сравнивали с делом Дрейфуса (французского офицера-еврея, ложно обвиненного в шпионаже в конце XIX века). А то, что приговор девушке был вынесен российским судом в священный для евреев Судный день (Йом-Кипур), посчитали признаком глумления антисемитов над евреями. В израильских соцсетях призывали к бойкоту авиарейсов в Россию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно обращался к Владимиру Путину с просьбой помиловать девушку. За Нааму просил и президент Израиля Реувен Ривлин. Мама осужденной израильтянки также посылала российскому президенту слезные письма и записывала видеообращения.

Просьб оказалось недостаточно.

Здесь стоит сделать небольшой экскурс в историю. 25 июня 2006 года капрал Армии обороны Израиля Гилад Шалит был похищен проникшими на территорию Израиля террористами. Похищение было организовано палестинской партией Исламского движения сопротивления (ХАМАС). В Израиле и ряде других стран эту организацию официально считают террористической. В России — не считают. За четыре месяца до похищения Шалита делегация ХАМАС во главе с лидером движения Халедом Машалем побывала с официальным визитом в Москве. И на следующий год после похищения Машаль снова прибыл в Москву. Во время этого визита он объявил о возможности обмена Шалита на палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля.

Несколько лет буквально весь Израиль проводил акции солидарности с пленным военнослужащим. Даже детсадовцы готовились к школе, учась писать «Верните Гилада Шалита домой». После пяти лет и четырех месяцев плена Шалита вернули домой, обменяв его на 1027 заключенных, многие из которых отбывали срок за теракты. Но обмен одного солдата на 1027 террористов в глазах многих израильтян все равно выглядел вполне равноценным, даже выгодным: ведь он — свой, защитник страны, а они — ублюдки и шелупонь. Жизнь гражданина Израиля — бесценна.

После обмена Шалита бывший депутат Госдумы от КПРФ Дарья Митина написала в своем блоге в «Живом журнале»: «Российскому руководству надо учиться у ХАМАС ведению переговоров».

Похоже, российское руководство научилось. Очень хорошо научилось.

О возможности выменять Нааму Иссахар из русского плена первой написала израильская газета «Хаарец». Со ссылкой на свои источники газета сообщала, что российское руководство готово помиловать девушку в обмен на возвращение домой российского хакера Алексея Буркова. Буркова задержали в Израиле в 2015 году, совсем как Иссахар — в аэропорту, перед самым вылетом. Чтобы экстрадировать в США по обвинению в мошенничестве с кредитными картами.

И хотя российский гражданин Бурков сидел в израильской тюрьме в ожидании экстрадиции не один год, российские СМИ почему-то не сообщали ежедневно о его судьбе. Российские блогеры не призывали бойкотировать авиарейсы в Израиль и США. Адвокаты хакера не делали заявлений для прессы о том, что кража миллионов долларов с кредиток в цивилизованном мире не должна наказываться тюрьмой.

Как сообщали, опять же, израильские газеты, премьер-министр Нетаньяху с самого начала лично занимался делом Наамы Иссахар, но вынужден был отказать Москве в требовании обменять любителя компьютерного взлома на любительницу гашиша (то есть выслать Буркова в Россию, а не в США). Может, и хотел бы согласиться, но пришлось отказать. То ли из опасения испортить отношения с Дональдом Трампом ради отношений с Владимиром Путиным, то ли потому, что израильский суд, как ни сложно это представить россиянину, не подчиняется телефонным звонкам и просьбам руководства страны. В итоге Буркова экстрадировали в США, Наама Иссахар осталась сидеть в России.

Нетаньяху пришлось искать другие варианты обмена. По сообщениям СМИ, как израильских, так и российских, такой вариант нашелся. Это — Александровское подворье в Иерусалиме, историческое здание, расположенное рядом с храмом Гроба Господня. Подворье было построено на земельном участке, купленном российским Императорским православным палестинским обществом в конце XIX века. Процесс возвращения подворья был начат еще в 2015 году, затянулся на несколько лет и мог продлиться еще долго, но 30 декабря 2019 года, «под елочку», права собственности на подворье вдруг были переданы России.

Ради чего так старался израильский премьер? Потому что должен по должности защищать всех граждан государства Израиль? Или имел какие-то другие мотивы? Конечно имел! На Руси есть хорошая поговорка — «своя рубашка ближе к телу». Премьер-министр Нетаньяху не хочет оказаться в тюрьме.

Дело в том, что против Биньямина Нетаньяху выдвинуты обвинения по трем уголовным делам, так называемым «делу 1000», «делу 2000» и «делу 4000». Как и в случае с гашишем Наамы, в Израиле и в России на одно и то же правонарушение смотрят по-разному. Два из трех дел Нетаньяху — договоренности с владельцами СМИ о том, чтобы его деятельность, в качестве первого лица страны, освещали в положительном ключе. Третье дело — о подарках от бизнесменов, стоимость которых рассмешила бы в России даже мелкого начальника в глубокой провинции. Но в Израиле перспектива сесть за это в тюрьму для главы правительства вполне реальна.

Но ведь ситуация может измениться благодаря Нааме! Вернув девушку домой, Нетаньяху в глазах публики должен превратиться из коррупционера в национального героя. Чем увеличит свои шансы избежать тюрьмы. Чем увеличит свои шансы на успех на следующих выборах. Чем увеличит свои шансы на успешное формирование правительства с собою во главе.

Многократно заверяя публику в том, что он спасает Нааму, Нетаньяху пытается спасти себя. А спасти его может только один человек. И все россияне знают имя этого человека.

То, насколько важным было дело Наамы для премьер-министра Израиля, можно заметить по тому, как и когда он им занимается. Президент Путин прилетел в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста всего на один день, из-за плотного графика — но именно в этот день израильский премьер устроил встречу Яффы Иссахар, мамы Наамы, с российским президентом.

Потом, когда президент США Дональд Трамп объявляет о «сделке века» — плане урегулирования по конфликту Израиля с палестинцами — после встречи с Трампом Нетаньяху летит не домой, а в Москву. Вроде как обсудить «сделку века» с президентом Путиным, но заодно и для того, чтобы на своем самолете привезти в Израиль очень своевременно помилованную Нааму Иссахар.

Еще один интересный момент. В списке свидетелей обвинения по уголовным делам против Нетаньяху присутствует знакомая фамилия. Ашер Иссахар. Нет, это не однофамилец. Это дядя Наамы. Простой вопрос — станет ли он после освобождения племянницы давать в суде показания против освободителя? Любой нормальный дядя на его месте заявил бы: нет, ничего не было! А если я по ошибке сказал раньше, что что-то было — то сделал это исключительно под психологическим давлением следователя.

Кроме голоса дяди, в пользу премьер-министра Израиля должен громко зазвучать голос общественности: «Он освободил нашу девушку!» Нетаньяху хорошо разбирается в пиаре. Не случайно два уголовных дела против него связаны именно с попыткой воздействовать на СМИ. И вот теперь пришло время для самой эффектной пиар-акции: «Глава государства привозит героиню на Родину».

Да, в глазах широкой публики Наама должна выглядеть не жертвой, а героиней — как солдат, вытащивший раненого командира с поля боя. Хотя на самом деле она вытаскивает премьера из тюрьмы. И повышает его шансы на близящихся выборах.

И за все это — какое-то подворье? Да за то, чтобы и дальше сидеть в кресле премьера, а не в тюремной камере, Нетаньяху наверняка и храм Гроба Господня отдал бы РПЦ, если бы это было в его силах.

Но в самом выигрышном положении оказывается в этой истории Владимир Путин. Если план Нетаньяху сработает, то получится, что российский президент способен формировать не только российское, но и израильское правительство. Во главе которого будет стоять абсолютно лояльный России в любом вопросе человек. И все это — в обмен всего лишь на какую-то мелкую правонарушительницу! Вот она, настоящая сделка века.

Павел Ершов, «Собеседник»