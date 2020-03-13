ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ 13.03.2020, 18:43

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Фигурантам санкционного списка будет по-прежнему запрещен въезд в ЕС, а их счета в банках останутся заблокированными.

Евросоюз еще на полгода продлил дипломатические санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины. Соответствующее решение приняли министрами внутренних дел ЕС. Это была лишь формальность, поскольку ранее свое согласие на продление санкций дали послы стран ЕС, передает «Польское радио».

Согласно принятому решению, до середины сентября этого года 175 фигурантам санкционного списка будет по-прежнему запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках останутся заблокированными.

В черный список ЕС входят крымские сепаратисты, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины, а также российские политики и военнослужащие, в том числе несколько близких соратников президента РФ Владимира Путина.

Ограничения также включают 44 компании, финансовые активы которых также останутся замороженными. Дипломатические санкции ЕС в отношении РФ были введены в марте 2014 года и с тех пор продлеваются каждые полгода.