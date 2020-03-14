«Хотел напугать»: что произошло в суде Могилева, где обвиняемый вскрыл себе вены 14.03.2020, 12:51

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Стали известны новые подробности.

10 октября в здании Октябрьского суда Могилева 44-летний обвиняемый Валерий Серов вскрыл себе вены. Мужчина потерял много крови, и, несмотря на медицинскую помощь, через два дня скончался в больнице. Почему все получилось именно так? Некоторые подробности изданию nn.by удалось узнать от одного из родственников могилевчанина.

Известно, что мужчину обвиняли в краже. Ему грозило до четырех лет колонии. Как рассказал родственник В. Серова, трагедия произошла не в зале суда, а в отдельном помещении, где могилевчанин дожидался поездки в СИЗО. Якобы В. Серов не имел серьезных намерений свести счеты с жизнью: это должна была быть демонстративная попытка суицида с целью добиться более мягкого приговора или перевода из СИЗО в больницу.

Но могилевчанин выбрал плохое время и место. В помещении, где он в этот момент находился, не было никого, кроме него самого и конвойных, а те как раз вышли якобы покурить.

В итоге мужчине никто своевременно не оказал помощь, и он истек кровью. Кровопотеря была настолько массивной, что пострадавшего не спасли даже в больнице.

Официального комментария по поводу случившегося пока не поступало. УСК по Могилевской области лишь подтвердило факт трагедии, сообщает mogilev.online.

14 марта состоятся похороны Валерия Серова. Родственники намерены добиваться проверки по следующим обстоятельствам: 1) как мужчине позволили пронести в суд острый режущий предмет; 2) почему не была оказана своевременная помощь; 3) где находились конвойные в момент попытки суицида.