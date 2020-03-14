Коронавирус парализовал рынок краткосрочной аренды в Минске 9 14.03.2020, 15:21

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Такого еще не было.

По данным ВОЗ, эпидемия коронавируса в мире уже обрела масштаб пандемии. Страны одна за другой уходят в карантин, ограничено воздушное сообщение, среди населения наблюдается растущая тревога. В тот момент, когда фармацевтический рынок вовсю штампует защитные средства, туризм бьется в агонии. Люди не могут или боятся выезжать за границу, и когда это закончится, никто не знает. Руководитель отдела краткосрочной аренды «Мольнар апартаменты» Сергей Ивашкевич рассказал Realt.by о катастрофе, которую прямо сейчас переживает рынок.

До 80% броней отменены

Туристический сезон в Беларуси еще не наступил, а страх за него уже есть. Ежегодно февраль-март для бизнесменов в сегменте краткосрочной аренды характеризовался пониженным спросом, задача в этот период продержаться на плаву и выйти в ноль, а заработать уже в сезон. Однако похоже 2020 год пойдет по другому сценарию.

— Коронавирус очень серьезно сказывается на туристической сфере, в том числе на гостиничном бизнесе, к которому относимся и мы. Эпидемия пришла к нам в страну не только как заболевание, но и как серьезная угроза многим видам деятельности. Вирус повлиял в том числе и на наш бизнес. С начала марта путешественники начали отменять бронирование апартаментов. Причем не только гости из Китая и стран, где были зафиксированы очаги эпидемии, но и из других стран мира. К середине месяца тенденция обрела массовый характер — на сегодня до 80% броней отменены, — рассказывает Сергей Ивашкевич. — С учетом реалий, многие предприниматели задумываются как избежать серьезных убытков. Когда эпидемия пойдет на спад, никто не знает. Но, если так пойдет и дальше, то отрасль ждут серьезные последствия.

По данным эксперта, многие апартаменты стоят пустыми с 1 марта, а значит предприниматели закончат месяц себе в убыток.

— Реалии таковы, что предприниматели не могут возместить затраты на аренду, налоги, рекламу, клининг и прочее, а значит терпят убытки. Бизнес замер, и позитивных предпосылок пока, к сожалению, не видно. Буквально сегодня отменил бронь очередной клиент из Европы, написал: «Извините, прилететь не могу. Сами понимаете, какая ситуация». Что будет дальше — никто не знает: вакцины нет, география эпидемии расширяется, количество заболевших растет. Перспективы не самые радужные.

Спрос на майские праздники практически нулевой

В сегменте краткосрочной аренды нет ажиотажа даже на майские праздники. Спрос на квартиры на сутки в Минске практически нулевой. А это уже серьезный звонок для рынка.

— Люди боятся вносить хоть какую-то предоплату, потому что нет уверенности в поездке. Пока мы наблюдаем единичный спрос на праздники, но гарантий, что даже эти гости приедут — нет.

Это не просто встряска, это катастрофа. Ничего подобного рынок еще не переживал. Если в 2014-м году во время кризиса бизнесменам пришлось сильно ужать цены, чтобы привлечь гостей, то сегодня не поможет и это. Ситуация сложнее финансового кризиса — закрываются границы, отменяются рейсы, во многих странах вводят карантин. В туристических странах наблюдается то же самое, и под угрозой весь сезон.

Что будет с ценами на аренду?

Многие собственники квартир идут на встречу предпринимателям, смягчая условия аренды. Каждый понимает, что заработать в такой ситуации практически невозможно. Ужались все — и арендодатели и субарендаторы — но, как долго рынок сможет отбивать удар — большой вопрос.

— В Беларуси и так в последние годы высокая конкуренция в сегменте краткосрочной аренды, когда предложение превышает спрос и, если в связи с эпидемией спроса не будет и в сезон, то многие предприниматели будут вынуждены отказаться от арендных квартир, чтобы избежать денежных потерь. Рынок аренды жилья перенасытится, что, естественно, приведет к падению цен на рынке аренды в целом.