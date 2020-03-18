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Названа порция кофе, которая существенно продлевает жизнь

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  • 18.03.2020, 9:04
  • 3,722
Названа порция кофе, которая существенно продлевает жизнь

Ученые проанализировали данные четырех миллионов участников эксперимента.

Две чашки кофе без сахара защищают нервную систему организма от воспаления, что позволяет прожить дольше.

К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили положительный эффект от кофе, пишет obozrevatel.com.

Ученые изучили около 40 специальных исследований и включили в них информацию о проведенных ими опытах над 4 миллионами участников, а также проанализировали причины более 450 тысяч человеческих смертей.

Также две чашки кофе помогают снизить риск болезней Альцгеймера и Паркинсона. Исследование показало, что кофеин специфически воздействует на нейромедиатор аденозин, а он помогает нервной системе человеческого организма защищаться.

Кроме того, ученые нашли закономерность среди тех, кто пил кофе не менее 20 лет подряд. У таких людей смертность наблюдалась ниже, чем у нелюбителей кофе.


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