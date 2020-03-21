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Фотофакт: Брестчане отправили Лукашенко плавать на «Титанике»

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  • 21.03.2020, 10:08
  • 2,222
Фотофакт: Брестчане отправили Лукашенко плавать на «Титанике»

Корабль безумного капитана неумолимо приближается к «коронавирусной мине».

Стрит-арт на тему реакции властей на угрозу короновируса появился в Бресте. Об этом Charter97.org сообщил читатель.

Смысл граффити жители Бреста расшифровывают следующим образом:

- В мире бушует эпидемия коронвaвируса, повсюду вводится карантин, а диктаторский режим в Беларуси озабочен только одним - чтоб не было «паники». Врачам затыкают рот, лечиться предлагается водкой и катанием на тракторах. Сейчас нашу страну можно сравнить с «Титаником», безумный капитан которого за секунду до очевидной катастрофы кричит «Без паники!».


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