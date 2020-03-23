Мэрия Таллина запустила бесплатную доставку еды пенсионерам 1 23.03.2020, 10:35

Также эстонские власти помогут родителям-одиночкам.

С 23 марта мэрия Таллина открывает услугу доставки продуктов пожилым людям и родителям-одиночкам, передает пресс-служба самоуправления, пишет «Новая газета Балтия».

Новая услуга появилась из-за того, что доставка от торговых сетей во время карантина перегружена.

Доставка продуктов в пределах Таллина осуществляется бесплатно.

Информации о возможности заказа продуктов на дом можно получить в отделах социального обеспечения районных администраций. Воспользоваться услугой могут пожилые люди, и родители-одиночки, включенные в список, составленный отделом соцобеспечения.