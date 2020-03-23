Ученые описали, как живет единственное бессмертное существо на Земле 23.03.2020, 21:41

2,412

Эта медуза может перерождаться бесконечное число раз.

Средневековые бестиарии предлагают нам теоретическое объяснение сущности каждого живого существа. Дикие животные символизируют разные аспекты человеческой натуры: лисица — хитрая и лживая, голубь — символ мира, а волк обозначает войну, пишет rusjev.net.

Затронуты там и морские обитатели. Левиафаны, дельфины, морские единороги — мифические животные наделены всевозможными свойствами, но ни одно не обладает бессмертием. Между тем, на Земле реально существует только один вид, который способен жить вечно. Знакомьтесь: Turritopsis dohrnii, бессмертная медуза!

Что это такое

Малая медуза Turritopsis dohrnii обладает диаметром купола всего в 4,5 мм. Собственно, этот вид можно назвать некой разновидностью зоопланктона, с которым и предпочитает мигрировать медуза. Впервые ученые открыли Turritopsis dohrnii еще в начале этого века, а несколько лет назад пришли к удивительному выводу: она может жить вечно.

Где обитает

Вид зародился в Карибском море, но давным-давно распространился буквально на весь земной шар. Turritopsis dohrnii обнаруживали и в Средиземном море, и у японских берегов. Ученые из Смитсоновского морского института говорят, полушутя, что эта медуза — начало космического вторжения. В каждой шутке, конечно, есть доля шутки: второго такого организма на Земле просто не существует.

Бессмертие

Важно понимать, что речь не идет об абсолютном бессмертии. Уничтожить столь малое существо проще простого. Однако, именно этот вид умеет кое-что, чего не может больше повторить никто. Любой другой вид медуз живет до нескольких месяцев: Turritopsis dohrnii, попадая в неблагоприятные условия, просто возвращается к самой первой стадии своего развития.

Техническое объяснение

В этой стадии у медузы перестают расти купол и щупальца. Вместо них тело Turritopsis dohrnii обзаводится отростками, на которых отрастают питающие полипы. Грубо говоря, если Turritopsis dohrnii чувствует, что жизнь катится по наклонной — она просто возвращается в свое детство, чтобы попробовать еще разок.

Планы ученых

Пока еще рано говорить хоть о какой-то пользе, которую может принести нашему виду бессмертие Turritopsis dohrnii. Однако ученые Киотского университета уже сейчас пытаются выявить геном, который позволяет медузе возвращаться в первобытное состояние. Если это удастся, то, теоретически, генной модификации может быть подвергнут и человек. Как вам возвращение в детский садик в качестве выхода из сложных ситуаций?