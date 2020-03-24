«Ложь белорусских властей о коронавирусе приняла тотальные масштабы» 24.03.2020, 8:13

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Фото: Reuters

В этой ситуации люди имеют право вводить карантин самостоятельно.

Пандемия коронавируса в мире уносит все большее количество жизней. Возраст жертв опасной болезни снижается: итальянские хирурги сообщают, что им уже приходится интубировать 40-летних пациентов.

На этом фоне Лукашенко продолжает называть эпидемию «гвалтом» и «психозом», раздавая советы, как можно излечить коронавирус баней и 100 граммами водки.

Чем может закончиться такое отношение белорусских властей к проблеме №1 в мире? Сайт Charter97.org поговорил с популярным блогером, активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Козловым («Серый кот»).

- Вы уже говорили своим подписчикам, что белорусские власти лгут о количестве зараженных коронавирусом. Недавно было опубликовано мнение авторитетного бельгийского вирусолога, который утверждает, что даже в демократических странах количество больных коронавирусом в пять раз больше официальных цифр. Каковы, по вашему мнению, масштабы лжи белорусских властей?

- На самом деле нужно понимать, что у нас тотальные масштабы лжи, как в Советском союзе. Если надо, то скажут, что вообще нет никакого вируса. Люди видят, что сосед идет по улице и внезапно упал, а все говорят, что все нормально. Потом запуганные люди говорят, что ничего не видели. Я слышал, что врачам сказали, чтобы они не разглашали медицинские данные, с них взяли подписки о молчании.

Творится полная ложь, начиная со слов Лукашенко, который говорит, что у нас «нет коронавируса». Он раньше так про кризис говорил, что он только в головах — мол, выпейте водки и езжайте. Только проблема в том, что в свое время он избил пьяного тракториста Бондуркова, за то, что тот был пьяным за рулем на тракторе. Теперь он сам это советует. Это больной человек и мы знаем, что он может приказать только неадекватные вещи.

Власти скрывают количество жертв, масштабы и затраченные средства, то есть, сколько государство выдало или не выдало на борьбу с эпидемией. Они скрывают, сколько действительно есть ресурсов для борьбы с коронавирусом, скрывают состояние инфекционных отделений. Народ ничего не знает. Спроси любого человека, готова ли Беларусь к масштабной эпидемии? Они не дадут четкого ответа. А сколько пациентов готова принять больница? В каком городе? Сколько таких больниц? Сколько есть специалистов?

По поводу количества зараженных — та же ситуация. Статистики нет. Все независимые статистические центры уничтожены. Все загнанно в подполье, а официальным «центрам» как прикажут, так и напишут.

- Какими могут быть последствия этой лжи? С чем столкнется Беларусь, когда власти уже не смогут скрывать масштабов эпидемии?

- Всегда так бывает: как ни скрывай, все равно это прорвется наружу. Власти думают, что спрятав реальную статистику, они каким-то образом помогут себе, поднимут рейтинг и прочее.

Если проблема очень мелкого масштаба, то это, может быть, и помогло бы. Мелкая проблема пройдет, все замнется и никто ничего не узнает… Но мы говорим о глобальной пандемии, поэтому ее скрыть невозможно. Количество случаев будет нарастать, статистика всплывет так или иначе через блогеров или независимые СМИ. Утечки все равно будут и это повлияет на «авторитет» власти, который и так уже почти никакой. Пытаясь спасти себя и остановить панику, они, наоборот, будут ее порождать. Люди, не зная реальной статистики, будут сами же придумывать мифы и слухи, что еще больше поспособствует панике. Это приведет к серьезным проблемам.

- С чем можно сравнить бездействие белорусских властей? Как его можно оценить с учетом уже имеющегося опыта гуманитарных катастроф?

- По десятибалльной шкале этой проблемы, я бы дал им где-то 5-6. Это, конечно, плохо, но еще не самый худший способ. Бывало, когда чуть ли не расстреливали тех, кто пытался сообщить правдивые данные. Здесь, по крайней мере, такого нет. Власть старается больше умалчивать и вводить легкую дезинформацию — мол, «все хорошо». Они, по крайней мере, не выдумывают жестких фейков. Правда, это не касается тех глупостей от Лукашенко, которые он периодически извергает из своего отверстия верху головы.

К чему это приведет? Случаев будет больше, народ об этом узнает и доверие к власти рухнет еще сильнее. Люди будут понимать, что государство — не опора для народа. Власти не будут спасать народ — для них в первую очередь важно мнение диктатора и то, что он говорит.

- Лукашенко постоянно пытается сделать тему коронавируса маргинальной: саму эпидемию он назвал «психозом», а лечить опасный вирус предложил ездой на тракторе, баней и водкой. Как вы прокомментируете заявления диктатора?

- Первое — это его застарелая мозаичная психопатия, то есть, человек этот довольно-таки больной. Если посмотреть на его личный жизненный опыт, то буквально 30 или даже 20 лет назад он избил человека из-за того, что сейчас советует.

Во-вторых, мы знаем, что такими советами никакой коронавирус не лечится. Это могло бы быть шуткой, если не было сказано серьезно официальным лицом прямо с трибуны…

Если бы Лукашенко сказал: мол, давайте без паники, мы будем вас информировать, реально что-то делать, то тогда это было бы допустимо. Но он просто выдал глупость.

- Как вы думаете — обезопасил ли Лукашенко себя и свой ближний круг на случай, если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля?

- Если ситуация выйдет из-под контроля, то никто не будет в безопасности. Естественно, Лукашенко, как человек довольно трусливый, заботится о своем здоровье. Наверняка, как только ему доложили, что есть такая серьезная проблема, он приказал максимально обеспечить безопасность его жизни, насколько это возможно. Так что, если кто-то заразиться или умрет, то он вряд ли будет в числе первых. Но сказать, что он себя обезопасил на случай выхода ситуации из-под контроля — то это вряд ли. Все-таки болезнь не контролируется в ручном режиме, ее нельзя разогнать ОМОНом.

Много высокопоставленных людей в других странах уже заболело, так что Лукашенко находится в зоне риска. Плюс еще у него опасный возраст, который подвержен максимальному риску.

- Как вы оцениваете кампанию по Народному карантину, предложенную лидерами белорусской оппозиции перед лицом бездействия властей?

Прекрасно. Это демонстрирует, что у нас-таки есть гражданское общество, есть силы что-то менять в стране. Вообще, все это должно было сделать государство. Это здравые меры, которые обеспечили в других странах, их должны были обеспечить и в нашей стране, но у нас государство слишком неадекватное. Оно пытается замалчивать проблему, и люди начали брать инициативу в свои руки.

Радует, что есть такие люди, которые могут организовать все сами. Это говорит о том, что когда диктатура рухнет, будет кому подхватить государственную власть. Тем, кто пытается кричать тексты в стиле «а кто если не Лукашенко», «режим падет и тут ничего не будет», «оппозиция ни на что не способна», — вот им хороший пинок, чтобы показать, что народ справиться, а этот режим — не центр Беларуси, и без него спокойно обойдемся.

- Что еще можно сделать, чтобы заставить власти ввести карантин? Почему эти меры сейчас нужно принимать безотлагательно?

- Чтобы сократить количество заболеваний, снизить динамику роста, чтобы отсечь очаги в детских садах, школах, вузах, чтобы там не разносили заразу. Это меры, которые ориентированы на здравый смысл, как это делают в других странах — чтобы вирус не так быстро разрастался. Рано или поздно он все равно будет распространяться и многие люди им переболеют. Но вопрос в том, что если сразу будет слишком много случаев, то система здравоохранения может не справиться сразу с такой нагрузкой, поэтому она должна подготовиться. Карантин, безусловно, нужен, чтобы кого-то спасти, помочь, обеспечить должную подготовку.

Нужно ввести тотальные меры, то есть, закрыть все школы на карантин, вузы перевести на дистанционную форму обучения. Хотя бы на две-три недели, а там уже посмотреть, что дальше будет.

Простым людям нужно действовать так, как призвали лидеры оппозиции. Кто может, пусть берет за свой счет отпуск, не посылает детей в школу. Чтобы там не приказывали, преподаватели адекватные люди, можно всегда сказать, что кто-то приболел. Нужно искать выход самостоятельно. Это естественные меры, чтобы обезопасить себя от контакта с заразой. Если власть не объявляет карантин, значит, люди должны сами его объявить и требовать его от власти: писать петиции, развешивать плакаты, делать заявления, посылать запросы чиновникам.

- Как думаете — понесет ли власть и Лукашенко лично ответственность за бездействие во время эпидемии коронавируса?

- Моральную ответственность они уже понесли. Каждый пострадавший от бездействия властей человек — уже на их совести. Понятно, что пока Лукашенко у власти, с него никто не спросит.

Но в будущем, когда будет проходить люстрация и расследование преступлений, в том числе, возможно, в повестку дня будет включена тема, связанная с коронавирусом. У нас есть такая статья в Уголовном кодексе о преступном бездействии, когда не оказываешь помощь, когда это нужно было сделать. Тоже самое и здесь. Неоказание должных мер государством — это неисполнение прямых обязанностей. Это преступление. За это надо судить.