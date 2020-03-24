Ломбардия на грани коллапса: военные вывозят сотни трупов 9 24.03.2020, 9:59

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Фото: REUTERS, DANIELE MASCOLO

Что происходит, когда власти заявляют, что «коронавирус не страшнее гриппа».

Власти Италии с воскресенья, 22 марта, ввели на территории страны "чрезвычайное экономическое положение". Закрыты все предприятия, учреждения и организации, кроме тех, чья работа жизненно необходима. Продолжают работать только продовольственные магазины, аптеки, банки, почта, общественный транспорт, служба доставки, а также предприятия, производящие продукцию первой необходимости. Все население переведено на карантин - людям предписано находиться дома, пишет delfi.ee.

Меньше чем за месяц Италия превратилась из цветущего полуострова в полностью заблокированную страну с системой здравоохранения на грани коллапса. На данный момент коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19, там инфицированы более 59 тысяч человек, более 5400 из них скончались. Теперь за сутки от нового вируса в Италии гибнут примерно по 800 человек.

Половина всех случаев заражения (более 25,5 тысяч больных и более 3 тысяч умерших на 22 марта) зафиксирована в области Ломбардия, на севере страны. Из-за смертей в результате эпидемии коронавируса переполнен единственный крематорий в Бергамо, его печи работают круглые сутки, но погибших все больше — теперь более 100 в день. Всего зараженных там на утро воскресенья, 22 марта, было 5 869 человек, а погибших — 957. Только в субботу, 21 марта, в Бергамо умерло 226 человек. И это в городе с населением чуть более 120 000 человек. И это не считая тех десятков пожилых людях, умерших в домах престарелых или у себя дома, которые не проверялись на коронавирус. Местные власти заявляют, что реальность гораздо более драматична — слишком многие жертвы не включены в официальные отчеты.

Места для гробов с телами в помещении крематория уже нет, поэтому их складывают в церкви. Раньше такой необходимости в услугах крематория не было. В Италии не принято кремировать близких. Сжигали тела только те, кому не на что было хоронить усопшего. Но сейчас хоронить запретили, а крематорий может принять в день только 25 покойных.

Для вывоза из Бергамо тел умерших привлекли итальянскую армию. Вечером по темным улицам, окружающим кладбище Бергамо, военные автомобили отправляются в путь в Модену и Болонью с телами в кузовах. Они перевозят умерших в другие регионы, где мощности крематориев не так заняты. Потом прах погибших от коронавируса вернут их родственникам в Бергамо, сообщает газета L'Eco di Bergamo.

Первый "гробовой конвой" выехал из Бергамо в ночь на среду, 18 марта, с тех пор это происходит почти каждую ночь. В пятницу в Бергамо скончались 88 зараженных, их тела военные вывезли в субботу, 21 марта. "Я пока не вижу света в конце тоннеля", — заявил мэр города Джорджо Гори.

"Мы исчерпали свои возможности", — сообщил губернатор провинции Ломбардия Аттилио Фонтана в своем обращении в воскресенье, 22 марта, сообщив, что российские врачи, медсестры и переводчики уже в пути. Губернатор, который ровно месяц назад заявлял, что коронавирус "не страшнее гриппа", и "не надо устраивать панику посреди горнолыжного сезона", теперь осунулся, скинул в весе, на его лице появились глубокие морщины. То, как выглядит сейчас Аттилио Фонтана, свидетельствует о том, что переживают в последние недели все жители Ломбардии, — ужас.

"Это все похоже на апокалипсис. Звуки, которые не прекращаются в городе, — сирены карет скорой помощи и плач церковных колоколов по умершим", — рассказала телеканалу "Белcат" жительница Бергамо родом из Беларуси Дарья Марченко, отметив, что Италия сейчас стоит на коленях, так как в свое время не приняла адекватных мер против распространения коронавируса.

"Мы не успеваем подключать людей к аппаратам (ИВЛ), их не хватает, не знаем, что делать с людьми, которые задыхаются на глазах", — говорит в интервью "Радио Свобода" медсестра реанимационного отделения больницы Бергамо 36-летняя украинка Ярослава Вишневская.

Страницы последних выпусков газеты L'Eco di Bergamo заполнены некрологами и фотографиями погибших местных жителей — их сотни.