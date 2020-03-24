Ученые выяснили, сколько родственников среди однофамильцев 2 24.03.2020, 16:53

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Есть удивительная закономерность.

Обладатели редких фамилий могут быть дальними родственниками. Специалисты изучили Y-хромосомы и выявили у многих общего предка по мужской линии. В каких регионах планеты у однофамильцев одни корни и что можно установить с помощью генетического анализа, пишет ria.ru.

Седьмая вода на киселе

В 2012 году группа итальянских и испанских ученых заинтересовалась происхождением Христофора Колумба. Отыскали 238 его однофамильцев в Испании и 114 — в Северной Италии и попросили всех сдать биологические образцы для анализа ДНК. В исследовании участвовали только мужчины, потому что фамилия, как и Y-хромосома, обычно передается по отцовской линии.

Результаты не впечатлили. Окончательно разрешить спор, откуда родом великий мореплаватель, не получилось, зато обнаружилась интересная закономерность. Если в Италии все носители фамилии Коломбо (Colombo) не приходились друг другу родственниками, то у испанских Колумбов (Colom) удалось проследить общего предка.

Более того, дальнейшее изучение однофамильцев в этой стране показало: представители редких каталанских фамилий — а Colom именно такова — родня. Генетики проанализировали биологические образцы двух с половиной тысяч мужчин и вычислили: среди людей, носящих одно и то же семейное имя, многие обладают одинаковой гаплогруппой Y-хромосомы. А значит, принадлежат к одному роду.

Среди 1749 человек ученые выделили по схожим гаплогруппам четыреста родственных кластеров — в среднем по 4,4 однофамильца в каждом. При этом у одних фамилий было по шесть родственных групп, а у других ни одной. Любопытно, что чем чаще совпадало родовое имя, тем разнообразнее были гаплогруппы у его носителей, а сами кластеры немногочисленны. Иными словами, у распространенных фамилий оказалось больше родственных линий, но каждая такая линия объединяла меньшее число потомков.

А вот с редкими семейными именами все было с точностью до наоборот: число гаплогрупп невелико, а родственные кластеры — многочисленны. Именно поэтому представители редких фамилий с большей вероятностью могут быть "многоюродными" братьями и сестрами, чем все остальные. Авторы работы предполагают, что соотношение частоты фамилии и генетического разнообразия указывает на эффект основателя, сильнее выраженный в редких семейных прозвищах.

Кстати, анализ вариантов Y-хромосом помог исследователям установить и примерное время появления каталанских фамилий — в пределах 1479-1513 годов.

Чем реже, тем ближе

Более позднее исследование ученых показало, что представители всех редких испанских фамилий приходятся друг другу родней. Генетики взяли образцы ДНК почти у двух тысяч добровольцев, носящих одно из 37 родовых имен, распространенных в разных регионах страны. Между собой участники исследования не были связаны родственными узами.

Все фамилии ученые разделили на очень распространенные (более 150 тысяч носителей), распространенные (от 15 до 150 тысяч носителей), малораспространенные (от пяти до 15 тысяч носителей), редкие (от трех до пяти тысяч носителей) и очень редкие (от ста носителей до трех тысяч). И именно в последних двух группах вероятность того, что у их представителей окажутся схожие Y-хромосомы, была высока — коэффициент корреляции составил 0,906. Это говорило о том, что у всех этих людей могут быть общие предки.

А вот проживание в одном регионе не гарантировало, что однофамильцы окажутся родственниками.

Также ученые вычислили примерное время возникновения редких фамилий — от пятисот до восьмисот лет назад. Для этого пришлось установить самого недавнего общего предка участников исследования с конкретной фамилией.

Чем ближе, тем роднее

Согласно работе ирландских ученых, самые древние фамилии, встречающиеся у них в стране, сформировались еще в X веке. Исследователи изучили ДНК 1125 мужчин, носящих одно из 43 родовых имен. И у некоторых волонтеров удалось проследить общих предков до середины 900-х годов.

Кроме того, специалисты выяснили, что у однофамильцев в среднем в 30 раз чаще выявляется одинаковый гаплотип (вариант Y-хромосомы), чем у мужчин с разными фамилиями. Однако вероятность оказаться родственниками в Ирландии зависела не столько от распространенности семейного прозвища (как, например, в Испании), сколько от расстояния между местами рождения однофамильцев.

В Британии ситуация оказалась больше похожей на испанскую — чем более регулярна английская фамилия, тем меньше шансов, что это родственники. Проводилось два исследования: в первом участвовали 150 пар мужчин с одинаковым родовым именем, во втором анализировались геномы 1678 представителей 40 британских фамилий.

Выяснилось, что в некоторых фамильных группах доля одного гаплотипа доходит до 87 процентов (в среднем этот показатель составлял 62 процента). Значит, у носителей редких фамилий, скорее всего, были общие предки. И, судя по всему, жили они около 650 лет назад — именно таков, по расчетам ученых, средний возраст кластеров потомков по британским родовым именам.