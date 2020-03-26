«Когда разберемся с коронавирусом, нужно решать главную проблему страны» 4 Андрей Исаков

26.03.2020, 9:56

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Самоорганизация граждан уже значит намного больше, чем так называемая «власть».

Минздрав Беларуси начал сбор средств на «закупку оборудования для лабораторной диагностики Covid-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов».

Когда на борьбу с особо опасным заболеванием из бюджета выделяют меньше средств, чем на строительство общественного туалета в Гомеле, врачам больше ничего не остается делать, как брать инициативу в свои руки. Несколько дней назад они массово призвали белорусов оставаться дома. Теперь, возможно, нашлись люди в министерстве, которые реально оценивают ситуацию, просчитывают ее хотя бы на несколько дней вперед и знают, что средств не хватает.

Не факт, что собранные деньги пойдут на борьбу с коронавирусом. Поэтому вся надежда - на медиков на местах. Только они способны не только что-то делать в каждом конкретном случае заболевания, но и давать правильные рекомендации людям (что уже происходит вопреки позиции властей), контролировать расход медикаментов, спецсредств.

Но не стоит забывать, что основная ответственность, конечно, лежит на нас самих - на всех гражданах страны. Для начала нужно еще раз посмотреть, что происходит у наших соседей. Даже российские власти, которых сложно заподозрить в излишней заботе о своих гражданах, сделали нерабочей всю следующую неделю. Если власти бездействуют – нужно самим объявлять карантин в учебных заведениях, отказаться от посещений массовых мероприятий. Реакция на вчерашний стрим Минздрава показала, что абсолютное большинство студентов адекватно оценивает угрозу коронавируса и поддерживает введение дистанционного обучения. Наша самоорганизация и ответственность – лучшая защита от распространения болезни.

Ну а затем, когда разберемся с коронавирусом, нужно решать главную проблему страны.

Андрей Исаков, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»