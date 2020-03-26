Застрявшие в Гоа белорусы: У нас заканчиваются продукты 26 26.03.2020, 18:29

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Фото: india today

Помнят ли о них белорусские власти?

В редакцию Charter97.org пришло письмо от читателя, который застрял в Гоа, в Индии. Еще не так давно Лукашенко раскритиковал туристов, которые, зная ситуацию в мире, уехали в отпуск и сказал, что не будет высылать за ними чартеры. Позже стало известно, что Россия разрешила транзит для белорусов, которые возвращаются в страну. Но все равно белорусская власть не спешит помогать своим гражданам.

Напомним, что индийские власти ввели самый масштабный карантин в мире. С 25 марта людям полностью запрещено выходить из домов.

Пишет читатель Сharter97.org Виктор:

— Мы очень рады за тех туристов, которым все же удалось вернуться домой из Индии, однако проблемы в Гоа не только не решены, но с каждым днем усугубляются.

В Гоа по-прежнему осталось много белорусов, которые прилетели еще в ноябре-декабре прошлого года, рассчитывая вернуться домой к апрелю.

В данный момент вся Индия на карантине. Не ходит транспорт, не летают самолеты. Штаты полностью изолированы. В Гоа сложилась парадоксально-ужасающая ситуация: закрыто все, включая банки, заправки, аптеки и продовольственные магазины. Выходить на улицу под любым предлогом запрещено. Тех, кто выходит в поисках еды или лекарств, полицейские бьют палками. Вчера, например, они побили пожилую женщину-туристку, которая пошла искать открытый магазин. Ее подруге удалось убежать.

В деревне, где мы находимся, нет ни одного открытого магазина. У нас (и, уверена, не только у нас) заканчиваются продукты. Их покупка превратилась в квест на выживание. На сегодняшний день из еды у нас осталось только немного риса, чечевицы и фасоли. Одна сосиска. Также в наличии четыре помидора, пара бананов и гранатов. На ближайшие 19 дней на двоих! Те скудные продукты, которые удается купить нелегально, подорожали в разы!

Про такие мелочи, как шампунь, туалетная бумага и мыло упоминать не буду – кому нужно мыло в разгар эпидемии? Отдельный вопрос с лекарствами – их просто негде взять, если что-то понадобится.

Те, у кого есть скутеры, скоро не смогут ими пользоваться, так как заправки не работают.

Еще одна огромная проблема – банкоматы. Они пусты. Наличные снять негде, не говоря уже о том, что до банкомата нужно как-то добраться.

Почему не позаботились об этом заранее? Потому что карантин был объявлен на один день, воскресенье 22 марта. В понедельник все должно было открыться. Но уже вечером воскресенья его продлили еще на три дня, а затем до 15 апреля, полностью лишив людей возможности подготовиться.

Планируются эвакуация и специальный для россиян от посольства РФ в Индии. А помнят ли о нас в Беларуси?