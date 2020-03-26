закрыть
26 марта 2020, четверг, 21:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Застрявшие в Гоа белорусы: У нас заканчиваются продукты

26
  • 26.03.2020, 18:29
  • 5,216
Застрявшие в Гоа белорусы: У нас заканчиваются продукты
Фото: india today

Помнят ли о них белорусские власти?

В редакцию Charter97.org пришло письмо от читателя, который застрял в Гоа, в Индии. Еще не так давно Лукашенко раскритиковал туристов, которые, зная ситуацию в мире, уехали в отпуск и сказал, что не будет высылать за ними чартеры. Позже стало известно, что Россия разрешила транзит для белорусов, которые возвращаются в страну. Но все равно белорусская власть не спешит помогать своим гражданам.

Напомним, что индийские власти ввели самый масштабный карантин в мире. С 25 марта людям полностью запрещено выходить из домов.

Пишет читатель Сharter97.org Виктор:

— Мы очень рады за тех туристов, которым все же удалось вернуться домой из Индии, однако проблемы в Гоа не только не решены, но с каждым днем усугубляются.

В Гоа по-прежнему осталось много белорусов, которые прилетели еще в ноябре-декабре прошлого года, рассчитывая вернуться домой к апрелю.

В данный момент вся Индия на карантине. Не ходит транспорт, не летают самолеты. Штаты полностью изолированы. В Гоа сложилась парадоксально-ужасающая ситуация: закрыто все, включая банки, заправки, аптеки и продовольственные магазины. Выходить на улицу под любым предлогом запрещено. Тех, кто выходит в поисках еды или лекарств, полицейские бьют палками. Вчера, например, они побили пожилую женщину-туристку, которая пошла искать открытый магазин. Ее подруге удалось убежать.

В деревне, где мы находимся, нет ни одного открытого магазина. У нас (и, уверена, не только у нас) заканчиваются продукты. Их покупка превратилась в квест на выживание. На сегодняшний день из еды у нас осталось только немного риса, чечевицы и фасоли. Одна сосиска. Также в наличии четыре помидора, пара бананов и гранатов. На ближайшие 19 дней на двоих! Те скудные продукты, которые удается купить нелегально, подорожали в разы!

Про такие мелочи, как шампунь, туалетная бумага и мыло упоминать не буду – кому нужно мыло в разгар эпидемии? Отдельный вопрос с лекарствами – их просто негде взять, если что-то понадобится.

Те, у кого есть скутеры, скоро не смогут ими пользоваться, так как заправки не работают.

Еще одна огромная проблема – банкоматы. Они пусты. Наличные снять негде, не говоря уже о том, что до банкомата нужно как-то добраться.

Почему не позаботились об этом заранее? Потому что карантин был объявлен на один день, воскресенье 22 марта. В понедельник все должно было открыться. Но уже вечером воскресенья его продлили еще на три дня, а затем до 15 апреля, полностью лишив людей возможности подготовиться.

Планируются эвакуация и специальный для россиян от посольства РФ в Индии. А помнят ли о нас в Беларуси?


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский