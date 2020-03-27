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Минздрав: Количество случаев коронавируса в Беларуси выросло до 94

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  • 27.03.2020, 13:15
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Минздрав: Количество случаев коронавируса в Беларуси выросло до 94
Фото: ТАСС

После двух дней тишины появились официальные данные.

По данным Минздрава, количество случаев коронавируса в Беларуси выросло до 94, пишет tut.by.

На сегодняшний день в Республике Беларусь проведено около 24 тыс. тестов на COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов.

Минздрав Беларуси сообщает статистику по зараженным не каждый день. Предыдущий раз данные были озвучены 25 марта. Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 86, были здоровы 29 пациентов.

В Беларуси не введен карантин, не закрыты учреждения образования, открыты границы. Однако с 27 марта введен 14-дневный карантин для всех приезжающих из страны, где зарегистрированы случаи коронавируса.


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