Турция остановила международное авиасообщение 28.03.2020, 15:29

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В стране также прекратили движение междугородные поезда.

Турция остановила все международные авиаперелеты и приостановила движение поездов интерсити в субботу в рамках мер по сдерживанию коронавируса.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters.

Количество случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки выросло на треть и достигло 5 698, погибли 92 человека.

В соответствии с новыми мерами, объявленными президентом Эрдоганом в пятницу, граждане Турции должны перейти на "добровольный карантин", оставаясь дома, за исключением совершения покупок или основных потребностей.

Государственные учреждения, как и частный сектор, должны перейти к гибкой системе работы с минимальным количеством сотрудников.

Государственная железная дорога Турции заявила, что все междугородние поезда остановлены с субботы до дальнейшего уведомления. Эрдоган объявил, что путешествия междугородними поездами возможны только с разрешения местных властей.

В более детальном сообщении МВД страны отметило, что все граждане должны оставаться в городах, где они проживают, а выезжать разрешено только по показаниям врача, в случае смерти близкого члена семьи или отсутствии жилья.

Авиакомпания Turkish Airlines будет выполнять рейсы только из Анкары и Стамбула в крупнейшие города Турции. Пассажирам для путешествия нужно будет получить разрешение в офисе губернатора. Международное авиасообщение остановлено.

Все автобусные терминалы будут оснащены медицинским персоналом для проведения регулярных проверок здоровья работников и пассажиров.

Отдельно Министерство здравоохранения объявило о запрете увольнений медицинского персонала в течение следующих трех месяцев.