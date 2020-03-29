«Такого никогда не было» 6 29.03.2020, 15:54

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БЖД снизила перевозки грузов и пассажиров, работникам предлагают брать отгулы и уходить в отпуска.

Белорусская железная дорога снизила перевозки пассажиров и грузов на фоне пандемии коронавируса и проблем в разных отраслях экономики. Часть персонала могут отправить на четырехдневку, пишет naviny.by.

В последнее время Белорусская железная дорога столкнулась с рядом проблем. По грузовым перевозкам наблюдается значительное снижение оборотов.

Согласно данным БЖД, за два месяца этого года перевезено 18,1 млн тонн грузов. Это на 21,2% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Ввоз грузов снизился на 1,3% (до 2,4 млн тонн), вывоз — на 26,9% (до 6,4 млн тонн), транзит — на 39,3% (до 4,4 млн тонн).

Снижение грузовых перевозок произошло из-за сокращения поставок нефтепродуктов и калийных удобрений. Официальные данные по этим позициям пока есть только за январь. Так, экспорт нефтепродуктов сократился на 69,6% (до 305,9 тысячи тонн), калийных удобрений — на 32,8% (до 435,9 тысячи тонн) по сравнению с январем 2019 года.

Кроме того, снизился транизит между Россией и Латвией, а также транзит контейнерных поездов, сообщается на страничке «ВКонтакте» сообщества о Белорусской железной дороге.

«Упал транзит в страны Балтии Вдобавок в этом году зима теплая, поэтому сейчас нет угля, который шел через нас. По калию тоже есть проблемы, но вроде они начинают немного подыматься на ноги. Нефтянка, естественно, сказалась. Раз нет переработки, нет и отгрузки. В общем, есть много факторов. Но это еще было терпимо, если бы не закрытие границ. Это самое страшное, что произошло», — рассказали в объединенной отраслевой профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций (Дорпрофсож).

Из-за пандемии коронавируса наши соседи закрыли границы. Временно остановлены перевозки пассажиров между Беларусью и Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. В Россию ходит толька два поезда: Минск — Москва и Брест — Санкт-Петербург. Сократились и перевозки пассажиров внутри страны.

«Внутренние перевозки всю жизнь были убыточными, а международные были доходными, но их просто не стало. Оставшиеся два поезда, которые будут ходить, ситуацию не выправят. Такого никогда не было», — подчеркнули в Дорпрофсоже.

Там рассказали, что на фоне возникших проблем некоторых работников БЖД просят брать отгулы и отпуска. Рассматривается вопрос о переводе части персонала на четерехдневку.

«У кого-то есть переработки, у кого-то еще не отгуляны отпуска. На четырехдневку мы пока не переходили. Но вопрос такой прорабатывается», — рассказали в профсоюзе.

Там отметили: если будет принято официальное решение о переходе не четырехдневку, то оно коснется далеко не всех работников, а в первую очередь тех, кто занимается пассажирскими перевозками. Таких около 5 тысяч человек. Всего на БЖД работает более 70 тысяч человек.

«Если и перейдут, то не все. Тысячи две. В основном это затронет тех, кто связан с перевозками пассажиров. Это поездные и локомотивные бригады и ремонтный персонал», — сказали в Дорпрофсоже.