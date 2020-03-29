В Минске дешевеют квартиры 26 29.03.2020, 18:26

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Рынок недвижимости переживает не лучшие времена.

Практически каждая вторая сделка купли-продажи расторгается — люди не могут договориться из-за курсовой разницы. Если ситуация затянется, цены на жилье должны пойти на снижение. Пока сильных подвижек на рынке нет, однако на вторичке уже появились однокомнатные квартиры по 36 тысяч долларов, пусть и «убитые». В декабре, например, предложений дешевле 38,5 тысячи долларов вообще не было. Как сейчас выглядят самые дешевые квартиры столицы и почем продаются — в подборке tut.by.

Центральный район

Квартира расположена в трехэтажном кирпичном доме 1959 года постройки по адресу Нововиленская, 24. Площадь жилья — 25,8 квадратного метра. Квартира без ремонта. Продается за 36 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 395 за квадратный метр.

Ленинский район

В кирпичной малосемейке на улице Солнечной, 30/2, предлагают квартиру площадью 21 квадратный метр. Состояние жилья плохое, говорится в объявлении. Продается за 37 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 762 за квадратный метр.

Московский район

Квартира расположена в кирпичной сталинке 1956 года постройки на улице Хмелевского, 38, рядом со станцией метро «Грушевка». Площадь квартиры — 30 квадратных метров. Продается за 41 тысячу долларов в эквиваленте, по 1 358 за квадратный метр.

Первомайский район

В хрущевке на Волгоградской, 59, предлагают квартиру площадью 31,3 квадратного метра. Жилье, говорится в объявлении, требует ремонта. Цена — 42 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 342 за квадратный метр.

Заводской район

В Шабанах на улице Ротмистрова, 36/3, предлагают «однушку» в панельном доме 1991 года постройки. Площадь квартиры — 34 квадратных метра. Продается жилье за 40,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 181 за «квадрат».

Квартира расположена в панельной хрущевке 1966 года постройки на улице Райниса, 9. Площадь жилья — 30,6 квадратного метра. В квартире сделан ремонт, а также была заменена сантехника и подключены приборы учета. Будущим владельцам останется кухонный гарнитур, говорится в объявлении о продаже. Цена — 45 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 471 за квадратный метр.