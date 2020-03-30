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«Баста!»: Из Лельчицкого райисполкома забрали четырех человек

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  • 30.03.2020, 14:25
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«Баста!»: Из Лельчицкого райисполкома забрали четырех человек

Они сейчас в Гомельской инфекционной больнице.

Несколько подписчиков Telegram-канала "Баста!" сообщают подробности госпитализации жителя Лельчиц, о котором стало известно сегодня утром.

"Имя пациента нигде не упоминается, но среди его контактов - руководство сельскохозяйственного отдела Лельчицкого райисполкома, - пишет читатель. - Они сейчас в Гомельской инфекционной больнице и проходят тест на коронавирус".

"Из управления сельского хозяйства Лельчицкого райисполкома" забрали четырех человек. Подозрение на коронавирус", - сообщает еще один подписчик из Лельчиц.


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