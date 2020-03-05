Палеонтологи заявили, что впервые наши ДНК динозавра 5.03.2020, 17:05

Она могла принадлежать утконосым динозаврам.

Исследование хряща динозавра возрастом примерно 75 млн лет назад выявило скопление прекрасно сохранившихся клеток, в которых обнаружено нечто похожее на хромосомы, пишет «Новое время».

Палеонтологи из Китайской академии наук и Университета штата Северная Каролина объявили, что открытие было сделано в ходе изучения фрагментов черепа утконосых динозавров Hypacrosaurus stebingeri. Останки принадлежали молодым особям, которые еще не покинули гнездо.

Исследователи заметили много крошечных круглых структур — некоторые связаны друг с другом, другие стоят отдельно. Если присмотреться, некоторые из этих кругов содержали темный материал, напоминающий ядро, а другие содержали запутанные витки, похожие на хромосомы. «Я не могла в это поверить, мое сердце почти перестало биться», — вспоминает палеонтолог позвоночных Алида Бейлль из Академии наук Китая.

Все наблюдаемые признаки были тщательно суммированы и сравнены с окрашенными хрящевыми клетками из эму, которые показали аналогичное внутриклеточное содержимое, такое как белки и ядра. Чтобы узнать больше, команда добавила к клеткам антитела доминирующего белка хряща, известного как коллаген II. То, как реагировал органический матрикс, предполагало, что подобный белок может скрываться внутри.

«Я даже не желаю называть это ДНК, потому что я осторожна и не хочу преувеличивать результаты. В этих клетках есть что-то, что химически согласуется и реагирует как ДНК», — сказала молекулярная палеонтолог Мэри Швейцер, которая присоединилась к исследованию на финальных этапах.

Если эти намеки превратятся во что-то большее, это будет означать, что генетический материал может существовать гораздо дольше, чем мы думали.

По всей вероятности, информация, которую эти клетки могли бы собирать, была бы слишком ограниченной для последовательности всего генома. В настоящее время самому старому полному геному, который мы собрали, всего 700 000 лет. Но даже небольшая доза знаний может рассказать нам больше, чем мы когда-либо знали об этом давно вымершем травоядном динозавре.

«Эти новые впечатляющие результаты дополняют растущее свидетельство того, что клетки и некоторые из их биомолекул могут сохраняться в течение длительного времени», — говорит Алида Бейлль.

Авторы предполагают, что этот древний хрящ просто лучше сохраняет внутриклеточное вещество, чем кость. Дело в том, что он менее пористый и подвергается меньшему повреждению кислородом.