В Беларуси вынесли очередной смертный приговор 6.03.2020, 19:07

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29-летний Виктор Скрундик в суде

К исключительной мере наказания приговорили жителя Слуцкого района.

В пятницу, 6 марта, Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры "слуцкой банде". Трех жителей Слуцкого района обвинили в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили их, а потом сжигали заживо. Все это происходило в январе 2019 года, сообщает spring96.org.

Все фигуранты дела были приговорены к большим срокам заключения, а также смертной казни. Судья Минского областного суда Вячеслав Тулейко назначил то наказание, которое запрашивал гособвинитель Вадим Лолуа:

- 29-летний Виктор Скрундик по нескольким статьям Уголовного кодекса приговорен к исключительной мере наказания — расстрелу;

- 25-летний Виталий Мятеж по четырем статьям Уголовного кодекса — к 22 годам колонии усиленного режима;

- 33-летний Валентин Бушнин по двум статьям Уголовного кодекса — к 18 годам колонии усиленного режима.

Виталий Мятеж, Виктор Скрундик и Валентин Бушнин в суде

Судебный процесс по этому делу в здании Слуцкого суда продолжался более месяца. Под стражей обвиняемые находились около года.