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В России возбудили уголовное дело за снос в Праге памятника маршалу Коневу

  • 10.04.2020, 13:31
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В России возбудили уголовное дело за снос в Праге памятника маршалу Коневу

Решение принял Следственный комитет РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «осквернение символов воинской славы России, совершенных публично», сообщается на сайте СК .

— 3 апреля 2020 года в преддверии празднования Дня Победы над фашистской Германией памятник Ивану Коневу был осквернен. Группой людей статуя Маршала Конева снята с постамента при помощи крана и канатов, также сбиты памятные надписи. Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом, — утверждает Следственный комитет России.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу был демонтирован с площади Интербригады в Праге. Соответствующее решение принял в прошлом году Совет Праги-6, района чешской столицы.

Как заявили местные власти, демонтаж был запланирован давно. Он был реализован именно сейчас, поскольку наконец были решены процедурные вопросы.

Теперь статуя будет храниться в хранилище и впоследствии станет частью экспозиции Музея памяти XX века.

Во время Второй мировой войны Конев командовал 1-м Украинским фронтом, его войска участвовали в Пражской операции, в результате которой была разгромлена крупная немецкая группировка в Чехословакии.

При этом в 1956-м Иван Конев командовал войсками, подавившими восстание в Венгрии, а в 1961 году был активным участником Берлинского кризиса, завершившегося возведением Берлинской стены. В 1968 году во время Пражской весны, как утверждают чешские историки, Конев лично патронировал советскую военную разведку и участвовал в принятии решения о вводе войск Варшавского договора в Чехословакию.


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