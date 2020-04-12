Белорусы показывают, как тренироваться дома вдвоем
- 12.04.2020, 16:39
Оставаться физически активным важно, даже во время самоизоляции.
Tut.by делится подборкой видео от белорусов, которые показывают, как можно тренироваться вдвоем во время самоизоляции.
Тренировки с детьми
Тренер по оздоровительной гимнастике семейной студии «Аура» Анна Кулик предупреждает, что если вы никогда не занимались вместе с детьми, то поначалу это может показаться слишком сложной задачей.
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🤸♀️🤸♂️Комплекс простых домашних упражнений, которые можно делать как детям, так и взрослым! 👨👩👧👦 Комплекс подготовлен нашим тренером по оздоровительной гимнастики для детей - Анной. 🔸Не забывайте сделать разминку! 🔸Бег на месте или по квартире (можно устроить догонялки). 🔸Совместные приседания. Можно устроить соревнования 😄. Например с папой! 🔸Вариант для пресса с малышами, а также с детьми постарше! . 🏋️♂️Укрепляйте свой организм! 🌿Всем здоровья! 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Выкладывайте свои занятия с нами с пометкой @aura_family_yoga Самых активных ждёт сюрприз! 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 По вопросам занятий у Ани пишите в директ! 📆
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Полоса препятствий!🤸♂️🤸♀️ . На занятиях по гимнастике это самая любимая часть всех детей! Её можно организовать дома. . Здесь, конечно же, важна Ваша фантазия в постройке. Но не менее важен соревновательный момент. Если у Вас несколько детей, то им будет весело и без Вас. А вот если один ребёнок, то присоединяйтесь к прохождению полосы вместе с ним.👨👩👧👦 . Итак, наша полоса состоит из 🔸дорожки, которую нужно пробегать змейкой. Здесь можно использовать любые подручные предметы, желательно высокие: бутылки пластиковые, банки, большие свечи; 🔸скалка (можно обернуть пищевой плёнкой или пакетом) замечательно подходит для профилактики и устранения плоскостопия; 🔸натянуть верёвку/скакалку/ремень между стульями или табуретками и проползать под ней либо перешагивать через неё; 🔸тоннель можно сделать из подушек, 🔸тоннель из покрывала накинутого между диваном и стульями или ведром или стопкой подушек; 🔸имитация каната на полу из скакалки/ремешка. . Больше движения и активности - больше энергии! 🌠
— Нужно подавать упражнения в форме игры. Для начала запаситесь хорошим настроением и веселой музыкой, а также желанием провести время в игре (а не включить видео и оставить ребенка с экраном гаджета). Во время тренировки устраивайте соревнования, например, кто выполнит «березку» лучше, кто больше попрыгает на одной ноге — это мотивирует ребенка старательнее подходить к процессу. Просите его быть вашим тренером: детям очень важно, когда родители им доверяют.
Не стоит превращать домашнюю зарядку в обязаловку и заставлять ребенка делать упражнения или весь комплекс, который вы задумали, если он не хочет. Вначале можно выполнять только то, что нравится ребенку, постепенно добавляя что-то новое. Сделайте несколько упражнений, но как только у малыша прошло желание — не заставляйте, ведь вторую часть упражнений можно перенести на другое время.
Тренировки в паре
Персональный тренер Анастасия Галеева поделилась в своем Instagram серией парных тренировок. Девушка отмечает, что для таких занятий важно подобрать упражнения, которые будет интересно выполнять двоим. При этом важно, чтобы нагрузка была примерно одинаковой для партнеров. Продумать и распланировать тренировку Анастасия рекомендует вместе. Как вариант, в тренировочный план можно включить соревновательный элемент, чтобы каждый выполнял упражнения максимально эффективно.
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Разорви замкнутый круг суточной затраты энергии как у ленивца 🦥 и бомби отличную жиросжигающую интенсивную тренировку🔥Сохраняй себе и отмечай нас с @nikita_yundov в своих видео ⠀ Режим выполнения: каждое движение начинать на каждую минуту ⠀ Всего 5 раундов (25минут) 1. скалолаз 2. приседания 3. берпи 4. отжимания или отжимания с колен 5. Отдых Изменяй эту тренировку под себя если нужно❗️варианты: 1) Выполняй упражнения 45 секунд и отдыхай 15 каждую минуту. 2) если хочешь повеселее, убери минуту отдыха и добавь ещё раунд (24 минуты) ⠀ Пиши в Директ если нужна ссылка на удобный таймер для телефона. Он кстати будет тебя хвалить и подбадривать 😂 #Беларусь #Минск #тренировкидома #карантин #тренировкиминск #тренерминск #тренировкионлайн #домашниетренировки #тренировкадома #тренировкаягодиц #высокоинтенсивнаятренировка #тренировкапресса #sportfamily
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Всем привет! Забомбили с @nikita_yundov для вас новый видос🔥🔥 Жиросжигающая тренировка ноги+пресс 💪🏼💪🏼💪🏼 Если тренироваться лень предлагаем потанцевать пол минуты под шикарное ретро😂 Тоже калории сожжете🔥😅 ⠀ И так: 1. Выпады 2.«Книжка» 3.Наклоны вперёд, стоя на одной ноге 4.Скручивания поочерёдно к каждой ноге ⠀ Выполняем каждое упражнение по 20 повторений без отдыха В зависимости от подготовленности атлета и длительности самоизоляции 6-10 раундов😅😁 Если уже успели затариться инвентарем можно использовать гантели на первом и третьем упражнении 👌🏼 ⠀ Пробуйте тренировку, снимайте видео, отмечайте нас с @nikita_yundov , если вам интересен такой формат 😁 ⠀ #hometraining #Sportfamily #высокоинтенсивнаятренировка #беларусь #тренировканавсетело #тренировкаягодиц #похудение #тренировкапресса #спортдома #тренерминск #тренировкиминск #онлайнтрентровки #онлайнпрограмма #онлайнтренер
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Наши тренировки для Вас, несмотря ни на что ) Главное - не создавайте паники и тренируйтесь вместе с нами 😉💪 @kralinamarina @personal_trainer_adrenalin #спорт#фитнес#персональныйтренер#тренергрупповыхзанятий#адреналин#каменнаягорка#казимировская6#стройноетело#тренировкпспины#ягодицы#адреналинминск #адреналин #спортминск #спорт #спортивныйминск#спортивныедевушки#мотивация#худеем#готовимсяклету#sport#fitness#motivation#adrenalin#gym#personaltrainer #minsk#instagramm#sportgirls#summer2020
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ПОПРОБУЙ И ПОЗАНИМАЙСЯ С НАМИ! Позанимался? Значит день потерян не зря👌. А тут ещё и до лета осталось немного... . Каждого своего подопечного я начинал готовить ещё с прошлого лета, чтобы период отпусков он встретил в самой лучшей форме! Я уверен в том, что скоро границы откроются и люди начнут путешествовать как и раньше, но пока этого не случилось, приходится активничать как никогда, ведь шанс наесть🍝 дома возрастает. Нас сейчас радует тёплая погода ☀️ поэтому мы с Владимиром решили провести тренировку на открытом воздухе. Она не требует специального оборудования и не займёт много вашего времени. . Начинай сегодня, ведь позаниматься можно и дома. Но для лучшего эффекта на солнышке, так лучше плавится жирок😅. - - - - - - Мы сделали: ✅ Приседания. 25 раз. ✅ Выпады назад. На каждую ногу по 15 раз. ✅ Приседания с выходом в упор на отжимание. Выполняем 15 раз. ✅ Сгибание руки к плечу в упоре. 15 раз к каждому плечу. ✅ Отжимания. 25 раз. Если вам сложно, можно делать с колен. ✅ Приседания со сведением ног. Это был один круг. Таких нам нужно сделать минимум 3. Для более продвинутых 4-5 кругов! Вперёд 💪🔥😎! - - - - - - Обязательно сохрани этот пост и отправь своей подруге/другу, пусть не расслабляется😅 . А если очень понравилась наша тренировка, пиши в Директ 📲 и уже в следующий раз мы возьмём тебя в нашу компанию😜 #serjiofitдома