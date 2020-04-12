Белорусская пропаганда достигла дна 37 12.04.2020, 21:24

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Фото: CTV.by

Только послушайте, что вещает журналист СТВ.

Корреспондент СТВ Григорий Азаренок рассказывает телезрителям о том, что коронавирус – это «биологическое оружие», и объясняет, кому оно выгодно. Сюжет завершается хвалебной речью в адрес диктатора Лукашенко, пишет «Салідарнасць».

«За Беларусью сейчас следят во всем мире и завидуют, – заявил Азаренок. – Видят, что в мире есть лидер, которого не ломает невиданная информационная буря. Пришло время доказать, что Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка. Впереди юбилей победы. Встретим его достойно. Гнем свою линию!»

Сюжет вирусно разлетелся по соцсетям. Судя по реакции пользователей, пропаганда вызвала обратный эффект.

«Только послушайте, что несёт ведущий на СТВ. Ещё бы чуть-чуть и заплакал от гордости за Лукашенко или пригрозил ядерным ударом Западу», написал Игорь Лосик.

«Еще чуть-чуть – и будем выглядеть как Туркменистан», – прокомментировал журналист Анджей Почобут.

Кстати, в Туркменистане слово «коронавирус» запрещено. Государственное телевидение выпускает в эфир видеоролики по противодействию «неназванному заболеванию». Как сообщало «Радио Азатлык», в них советуют окуривать помещения могильником, употреблять лапшу с перцем и пить чаи из растений по рецептам из книги президента Бердымухамедова.

Фото: Reuters

Северокорейские государственные СМИ, напротив, все чаще рассказывают о пандемии коронавируса, пишет dw.com. Цель пропаганды в данном случае – показать, какие усилия прилагают власти, чтобы не допустить эпидемии SARS-CoV-2 в КНДР.