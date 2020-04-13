Заражение COVID-19 выявлено в реабилитационной больнице в Аксаковщине 3 13.04.2020, 17:46

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Фото: tut.by

Тесты подтвердились у пациентов и у медиков.

В Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации в Аксаковщине (Минский район) выявлено несколько случаев коронавируса среди пациентов, также положительный тест на COVID-19 подтвердился и у медиков, пишет tut.by. «Обидно, что мы оказались неподготовленными, — рассказала одна из сотрудниц. — У работников не было необходимой защиты, а пациенты просто не знали, что у них вирус, когда поступали на реабилитацию».

Больница в Аксаковщине — один из крупнейших в Беларуси центров по медицинской реабилитации, сюда поступают пациенты после инсульта, инфаркта миокарда, операций на головном мозге, сердце и сосудах, ортопедотравматологических операций и травм у взрослых и детей.

На прошлой неделе в редакцию обратилось сразу несколько читателей с сообщением, что в Аксаковщине есть случаи выявленного коронавируса. И.о. главного врача Наталья Ничиперович отказалась предоставить комментарий, узнать подробности в Минздраве пока тоже не удалось, однако информацию подтвердили сотрудники больницы.

— Поступил пациент на реабилитацию, — рассказывает сотрудник. — Конечно, никто не проверял его на наличие вируса, мы тогда работали в обычном режиме. Спустя несколько дней у него поднялась температура и держалась несколько дней, вот тогда-то на него и обратили внимание. Потом еще один пациент заболел — и отделение экстренно закрыли, вроде бы удалось погасить очаг. Но заразились медики. На тот момент не было должной защиты. Сейчас, насколько знаем от коллег, ситуация улучшилась, дают маску, шапочку, перчатки и передничек, противочумных костюмов нет.

Сейчас в Аксаковщине временно не принимают пациентов на реабилитацию, до улучшения эпидемиологической ситуации такие меры приняты во всех медучреждениях Беларуси. В больнице находятся контакты первого уровня. Если у них подтверждается COVID-19, их на скорой увозят в больницы.

— Заражения можно было бы избежать, если бы и система, и сами люди лучше подготовились, — говорит медработник, у которой выявили коронавирус, сейчас она сама в больнице. — Ведь все же видели, что происходит в Китае, потом в Италии, у нас было время сделать запас, подготовить людей, чтобы они носили маски и старались не выходить из дома.

Медики призывают внимательно отнестись к своему здоровью и не пренебрегать советами по правилам гигиены и минимизации социальных контактов.

— Если появилась температура, внимательно следите за своим состоянием, пневмония может развиться буквально за несколько дней, — говорит медик. — Как минимум нужно сдать кровь и сделать снимок. Больницы справляются с потоком людей, но ситуация ухудшается с каждым днем: зараженных все больше (по данным на 13 апреля, в Беларуси зафиксировано 2919 случаев коронавируса).